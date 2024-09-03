深圳灣大橋車墮海｜顯示屏放路肩符合標準　路政：無明顯受壓痕跡

駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜送院證實不治。案發後有消息稱，涉事私家車懷疑失控撞向路肩一信息顯示屏，其後越過欄杆並墮入海中。路政署今日（3日）回覆《香港01》查詢表示，涉事信息顯示屏設置方式符合相關道路工程標準；事發後，顯示屏亦沒有明顯受壓的痕跡。



一名海關關員9月2日晚上駕車上班途中，在在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。事發後橋面遺下一個損毀的信息顯示屏和支架。（李家傑攝）

路政署指出，深圳灣公路大橋全長約5.5公里，設計行車時速為100公里，該署負責深圳灣公路大橋的維修保養，每日會為大橋進行一次路面巡查，昨日的巡查沒有發現路面有破損。

由於路政署現時於日間，在深圳灣公路大橋進行維修保養，因此需放置信息顯示屏在大橋中段的路肩範圍，以便在維修保養期間，通知駕駛者橋面相應的臨時封路安排，相關顯示屏的設置方式符合相關道路工程的標準。

警方指現場放置的信息顯示屏，在事發時已熄機，並無運作。(李家傑攝)

路政署稱，根據現場資料顯示，涉事信息顯示屏的支架在昨晚事發後仍然竪立，顯示屏則被發現在支架旁，沒有明顯受壓的痕跡。事發時，該路段並無因道路工程或其他原因而需要臨時封路，顯示屏亦不在運作中。

▼事發後現場搜救及調查工作▼



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事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。警方在橋面快線發現兩條車軚痕、慢線道路維修路牌撞毀，近海欄杆亦被撞毀。

至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後將事主送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼



中午12時16分，工人用吊索將私家車吊起，可見白色私家車車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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死者46歲姓黃，於1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時駕駛自己的私家車沿深圳灣公路大橋北行，前往上班。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（黃煦緻攝）