深圳灣大橋車墮海｜運輸署：有閉路電視系統監察　不會錄影或儲存

一名駐守深圳灣口岸的46歲海關男關員，昨晚（9月2日）駕車上班途中，在深圳灣公路大橋失事，連人帶車越欄飛墮2米深海底，3小時後被救起，惜送院後回天乏術。警方指，由於上述路段並無閉路電視，未有片段能還原意外過程。



運輸署今晚（3日）回覆查詢時表示，深圳灣公路大橋上裝有閉路電視系統，供運輸署交通控制中心作實時監察交通情况、交通管制及處理交通事故用途，不會錄影或儲存片段。根據運輸署紀錄，2023年1月至2024年8月，深圳灣公路大橋沒有錄得致命或嚴重交通意外。

《香港01》正就相關閉路電視系統未有錄影或儲存功能，向運輸署作進一步查詢。

一名海關關員9月2日晚上駕車上班途中，在在深圳灣公路大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。事發後橋面遺下一個損毀的信息顯示屏和支架。（李家傑攝）

事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。警方在橋面快線發現兩條車軚痕、慢線道路維修路牌撞毀，近海欄杆亦被撞毀。

至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後將事主送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

警方指現場放置的信息顯示屏，在事發時已熄機，並無運作。(李家傑攝)

案發後有消息稱，涉事私家車懷疑失控撞向路肩一信息顯示屏，其後越過欄杆並墮入海中。路政署今日（3日）回覆《香港01》查詢表示，涉事信息顯示屏設置方式符合相關道路工程標準；事發後，顯示屏亦沒有明顯受壓的痕跡。

▼事發後現場搜救及調查工作▼



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▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼



中午12時16分，工人用吊索將私家車吊起，可見白色私家車車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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死者46歲姓黃，於1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時駕駛自己的私家車沿深圳灣公路大橋北行，前往上班。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（黃煦緻攝）