假鈔黨︱警拘一男涉旺角多間商店用假「大牛」購物　涉款6,400元

假鈔黨近日肆虐旺角，多間商場店舖、食肆、茶飲店，甚至的士司機紛紛中招，收到懷疑假500元「大牛」；一名金毛紋身漢更被「天眼」拍到連續兩日在新之城落手。警方表示，經深入調查後，已於本周一（9日）在旺角拘捕一名男子，涉嫌「行使偽製紙幣」及「未能出示身份證明文件」。



金毛紋身男9月7日食住雪糕，十分自然地到飲品店用假鈔購買飲品。女收銀員戴着膠手套，不虞有詐收下現金，如常找贖。（受訪者提供影片截圖）

消息指，9月3日開始至今，九龍區尤其是旺角、大角咀一帶，接連有商戶收到相同號碼的鈔票，均是中銀香港面值500元假鈔。其中新之城及T.O.P商場，多間茶飲店等商舖中招。

《香港01》昨日（8日）曾到新之城了解，得悉一名金毛紋身漢，連續兩日用懷疑假鈔「光顧」商場多間商戶，更食髓知味再向一間飲品店落手，幸機警東主摸上手即察覺有異，避免店舖再次中招，並報警處理，同時在網上發文提醒商戶小心。

此外，通菜街亦有日式食肆指收到兩張假大牛，負責人認得該紋身漢曾到餐廳用膳，公司懷疑是同一人所為。另外，上周六（7日）晚上，一名的士司機在上海街近登打士街交界，接載兩名男乘客抵達土瓜灣翔龍灣後，其中一名男乘客用假大牛支付60元車資。司機找回440元，最終發現500元是偽鈔，報警求助。

飲品店東主得知中招後，9月8日親自坐陣收銀，竟再遇上同一名男子，查看一番後發現500元有異拒收，事後報警處理。（受訪者提供影片截圖）

警方表示，於9月6日至9月9日共接獲5宗報案，指九龍區内有多間店鋪收到懷疑500元偽鈔，用以付款購物，部分商戶不虞有詐，以現金找贖。其後有店鋪職員懷疑受騙，遂報案求助。警方經情報分析及翻查附近大量閉路電視後，9日在旺角通菜街截查一名可疑男子，他未能出示身份證明文件。人員遂拘捕該名男子，涉嫌「行使偽製紙幣」及「未能出示身份證明文件」。

經進一步調查後，被捕人涉嫌與近日數宗於區内，利用面值500元偽鈔向不同店鋪付款購物的案件有關，涉及金額為6,400元。被捕人現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進調查。

警方呼籲市民找續鈔票時，切勿掉以輕心，要仔細檢查鈔票的防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感光亮圖案及凹凸手感等。市民如果收到偽鈔，亦切勿嘗試使用，否則有機會干犯第200章《刑事罪行條例》有關管用或行使偽鈔的條文，一經定罪最高可被監禁14年。

旺角通菜街一間日式食肆，亦表示收到兩張懷疑假大牛。（fb／Gyudonya HK 牛丼家）

▼旺角新之城商場及T.O.P店有數間茶飲店同樣中招▼



金毛男兩度向新之城一間飲品店落手。（羅日昇攝）

涉事飲品店將疑犯樣貌放上社交平台，提醒商户勿中招。(fb 香港突發事故報料區及討論區／Davy Lee）