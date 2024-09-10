上環歌賦街奪命火｜滅火筒疑似過期　住戶：防煙門經常打開

上環歌賦街順景樓昨日（9日）晚上發生奪命火警，一名86歲老婦身亡。《香港01》記者今日（10日）早上重返現場，發現大廈梯間的滅火筒疑似過期未檢查；街坊直言防煙門經常打開。消防處防火組中午時份到場拍攝宣傳片，呼籲巿民使用獨立火警偵測器。



消防處防火組人員到大廈拍攝防火宣傳片。（黃偉民攝）

順景樓樓高6層、一梯4伙，記者發現各樓層的防煙門大多數被打開，兩旁擺放不少雜物，如手推車、紙箱及拖把等。另外，每樓層的梯間放有滅火筒，但疑似過期未檢查，標籤上的檢查日期寫上2023年1月19日，下次檢查日期2024年1月18日；換言之，疑似過期未檢查。《香港01》正向當局了解詳情。

大廈梯間擺放了不少雜物，圖為5樓的情況。（黃偉民攝）

現場一個滅火筒的標籤顯示，疑似過期未檢查。（黃偉民攝）

住在起火單位樓上的一名女住客憶述火警經過稱，昨晚10時許聞到煙味，看見窗外有大量濃煙，連忙報警：「好多濃煙冒出嚟，返入房報警。」稍後消防員到場將火救熄並疏散居民，她形容：「見唔到有火，好濃煙，（自己）吸咗少少煙。」

該名女住戶搬入不久，「梯間間中有雜物，有外判清潔工嚟清理，情況唔算很亂」，但防煙門則打開「經常打開」。

女住戶指防煙門經常打開。（ 黃偉民攝）

消防處防火組今早到場拍攝防火宣傳片。(黃偉民攝)

消防處防火組今早到場拍攝防火宣傳片。(黃偉民攝)

消防處防火組今早到場拍攝防火宣傳片。(黃偉民攝)

消防處防火組今早到場拍攝防火宣傳片。(黃偉民攝)

防火組到大廈巡視，發現有雜物阻塞走火通道便貼上單張警告。（黃偉民攝）

防火組到大廈巡視，發現有雜物阻塞走火通道便貼上單張警告。（黃偉民攝）

今日中午，消防處防火組到場，拍攝防火宣傳片，當中呼籲巿民安裝獨立火警偵察器，好讓火警初期提醒大家逃生，為處所提供更好的保障。防火組又巡視大廈，發現有雜物阻塞走火通道即貼上警告。

另外，中西區防火委員會，亦在場派發消防單張及獨立火警偵察器予居民，提升他們的防火意識。

根據消防處的網頁，獨立火警偵察器是個手掌般大的裝置，一經啓動即會發出警報，音量足以使建築物的佔用人警覺。視乎獨立火警偵測器的種類，它們可以探測到火警初期產生的煙霧、熱力或燃燒產生的物質，隨之發出警告訊號，使處所內的人有更多時間疏散，不致因為濃煙及高溫而無法逃生。

中西區防火委員會在場派發獨立火警偵察器予居民。（黃偉民攝）

中西區防火委員會在場派發獨立火警偵察器予居民。（黃偉民攝）

火警發生於昨日（9日）晚上10時21分，歌賦街2樓一個單位發生火警，消防到場將火救熄，惟在單位內發現一名老婦，經檢驗證實已告死亡，死因有待驗屍後確定。人員經初步調查，懷疑是單位內一部電視機疑電線短路引致火警，沒有可疑，案件交由中區警區刑事調查隊繼續跟進。

火警中，另外有3名人士不適，清醒被送往瑪麗醫院治理，包括死者媳婦及一對南亞裔情侶（29歲及30歲），另外16人自行疏散到安全位置。

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死者遺體被舁至大廈對開，蓋上帆布。(李家傑攝)

消防在場救援。（李家傑攝）

仵工將死者遺體舁送殮房。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護員送上救護車。

疏散住客協助警員調查。(陳浩然攝)