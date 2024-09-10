上環皇后街熟食市場完成優化攤檔工程　9.12全面復業設11個熟食檔

位於上環的皇后街熟食市場，是政府街市現代化計劃下首個優化攤檔先導計劃的項目。熟食市場的優化攤檔工程於今年2月展開，並在8月完成。皇后街熟食市場將於本周四（12日）正式全面復業，並設有11個熟食攤檔，及提供逾200個座位。



食環署指有關工程務求令皇后街熟食市場外觀鮮明整潔、風格統一，從而營造溫馨舒適的用餐氛圍。（食環署資料圖片）

食環署今日（10日）表示，皇后街熟食市場的優化攤檔工程已經完成，將於本周四（12日）正式全面復業。署方指，上述工程主要集中於美化用餐區及攤檔外觀，包括美化天花和燈飾、更換地磚、重新配置餐桌座椅等。

食環署亦一併完成了其他日常維修及保養工程，包括更換自動扶手電梯及升降機、翻新洗手間、更換或修理熟食市場內的機電及屋宇裝備等。署方續說，未來會繼續推展各個街市發展項目，務求令公眾街市與時並進，切合市民所需。

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