清水灣爆竊刑毀案頻生　警一連三日聯飛行服務隊陸空反爆竊

將軍澳警區在本月接獲報案，指於清水灣道及銀巒路一帶發生多宗爆竊及刑事毀壞案。警方留意到賊人會選擇一些依山而建的屋苑，利用山坡叢林及夜色作掩護，沿山坡潛入甚至乎破壞鐵絲網進入屋苑爆竊。



有見及此，將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊及東九龍總區衝鋒隊，聯同飛行服務隊等人員，於周一至今日（9至11日）一連三日，在清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。

警方聯同飛行服務隊人員於清水灣道一帶進行反爆竊行動。（警方提供）

警方提醒市民須確保住宅內外保安設施操作正常。警方亦鼓勵市民加強家居防盜措施，例如安裝具有人面識別功能的智能閉路電視系統，偵察非法進入屋宇的擅闖者，以便及早發現進行爆竊的疑犯。

將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊及東九龍總區衝鋒隊人員於清水灣一帶進行反爆竊行動。（警方提供）

警方呼籲屋苑物管應留意屋苑外圍圍欄及鐵絲網有否損毀或老化失修情況，盡早加以修復。居民及保安人員亦要多加注意居所附近山坡位置有否可疑活動，如遇到或從閉路電視發現可疑人，應立即致電999報警求助或致電將軍澳警區特遣隊24小時熱線電話6277 4500提供情報。

將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊及東九龍總區衝鋒隊人員於清水灣一帶進行反爆竊行動。（警方提供）

另外，警方表示會繼續不定時調動軍裝、便裝及野外巡邏隊人員於爆竊地點附近山坡叢林內巡邏及埋伏，同時呼籲各位市民、保安、以及物業管理人員繼續與警方保持緊密連繫，加裝防盜系統，以免匪徒有機可乘，一同攜手合作，打擊爆竊罪案。