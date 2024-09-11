寶蓮寺棄狗｜細妹交愛協檢查　職員抱希望續尋大妹　沒見廚工上班

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，引起軒然大波，事件今日（11日）傳來好消息，寶蓮禪寺員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」。《香港01》記者到尋回細妹的深屈（東）引水道口查看，發現多處有分別由義工及寶蓮禪寺張貼的尋犬告示。多名寶蓮禪寺職員對於尋回細妹感高興，又指現時仍每日有人四出尋找大妹，「個個都擔心（大妹），抱住希望去搵」。至於涉事兩名廚工，有職員指事發後不再見到他們上班，但不清楚寺方有無作出任何處分或解僱。



據寶蓮禪寺秘書處職員指，細妹已由重案組探員接走，不便交代其他細節。愛護動物協會回覆指，經警方要求，協助寶蓮寺為狗隻安排於稍後時間，於愛協梅窩診所接受獸醫檢查。



寶蓮禪寺在facebook發帖稱，員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」，寺院會盡快安排「細妹」作身體檢驗，並會繼續尋找大妹的下落。（寶蓮禪寺)

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《香港01》向寶蓮禪寺秘書處一名男職員了解，他回應指，事件已交由警方進一步調查，不便交代其他事情。寺方職員今日中午深屈一帶尋回細妹，細妹的狀況可從寺方發布的相片中所知。他指，其後有重案組探員到寺內帶走細妹。

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寺內大部分職員對事件均三緘其口，均着記者向秘書處查詢。不過問及對尋回細妹的感受，多名職員均表示高興，「搵返細妹當然開心」、「梗係好啦返咗嚟」、「當然高興」，亦希望早日尋回大妹，「希望可以快啲搵返大妹」、「一定擔心大妹」、「日日都有人去搵」、「個個都擔心（大妹），抱住希望去搵」。

至於涉案兩名廚工，一名保安員指認識兩人，惟自從事發後不曾見過兩人上班。至於寺方有無作出任何處分，他指不清楚。

寶蓮禪寺今天（11日）於社交平台表示，寺院員工中午在深屈（東）引水道口尋獲細妹，寺院會盡快安排細妹作身體檢驗，並會繼續尋找大妹的下落，感謝有心人士提供資訊。

寺方指，感謝市民對此宗不幸事件的關注，及不吝提出意見。寺院對涉事員工的處理狗隻方式，極不認同及深感不安，管理層對事件的發生亦深表遺憾，現已朝着如何防止不幸事件再次發生，「正在努力當中，希望藉此能令員工們識法守法，啟迪良知，愛生護生，重新認識畜道的正確價值觀，如何悲智相運處事待物。」

此外，寺方更希望與各護生團體合作，一起適切關注寺院範圍及昂坪村內的流浪狗，共同為它們提供應享的權益。

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，事件今日（11日）傳來好消息，寶蓮禪寺在facebook發帖稱，員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」。（寶蓮禪寺）

寶蓮禪寺發文指尋回細妹，並繼續尋找大妹下落。（facebook）

駕駛人士曾捕捉「細妹」蹤影



有駕駛者8月30日途經梅窩與禮智園之間嶼南道、近燈柱AC1368號時，發現懷疑「細妹」蹤影。（網民莊玲玲 / 影片截圖）

兩隻唐狗失蹤多時，上月30日一度傳出令人振奮的消息。一名姓莊女子早上約7時，駕車駛經梅窩與禮智園之間嶼南道、近燈柱AC1368號時，發現懷疑「細妹」蹤影，但因交通狀況未能停車。事後義工趕往尋狗，可惜沒發現兩狗蹤影。

今次棄狗案於本月中揭發，網上多個群組流傳消息，指兩隻狗女在8月13日疑被寶蓮禪寺廚工用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置。寶蓮禪寺3日後（16日）在社交平台發帖，指收到投訴，並已派員尋狗隻。

8月17日，警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕寶蓮禪寺兩名廚師。8月20日深夜，寺方再發文指已將涉棄狗員工停職。事件引起全城關注，大批市民及義工連日協助尋狗，又開設群組交流消息。動物組織「毛守救援」創辦人Kent及律師翁靜晶，各懸紅10萬元尋狗。

動物組織「毛守救援」創辦人Kent及律師翁靜晶，各懸紅10萬元尋狗。（網上圖片）

寶蓮禪寺發出尋犬啟事。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）