YouTuber涉偷貓︱傳樂樂疑被拔甲　警到北帝廟了解　據悉指甲齊全

深受街坊喜愛的紅磡馬頭圍道北帝廟橙白色放養貓「樂樂」，自上周四（5日）晚超強颱風「摩羯」襲港時失蹤，其後有網民發現YouTuber Kenny涉嫌帶走樂樂，並有人報警求助。警方今日（11日）以涉嫌「盜竊」，在紅磡區拘捕一名男子，據悉被捕人為YouTuber Kenny。



樂樂被尋回後，愛護動物協會督察檢查後認為其健康正常，警方亦指牠沒有表面傷痕。惟其後有網民在社交平台發帖，稱樂樂兩隻指甲疑被拔走，且身上有多處傷口。《香港01》記者下午到北帝廟了解，數名隸屬九龍城警區探員到達北帝廟調查，其間曾進入樂樂身處的房間視察。據了解，檢查後相信樂樂指甲齊全，被捕人曾經替牠修剪過，暫未見牠有驚恐情況。



紅磡馬頭圍道北帝廟放養貓樂樂早前失蹤，警方今日尋回樂樂及拘捕涉案男子，樂樂返回北帝廟後，有網民稱佢身上疑有多處傷口且顯得怕人。（Threads/ms_differdebbie）

一名網民於樂樂尋回後，在Threads發文及附圖，聲稱樂樂指甲懷疑被拔走，指牠現時害怕見人，貓主將帶牠看獸醫，交由醫生檢查及診斷，以確認牠是否被拔走指甲，還是有其他原因追成。

《香港01》記者下午到北帝廟了解，負責人表示，北帝廟關門後，會有保安接手管理，包括餵貓。今午有街坊得悉樂樂尋回後，特意到訪北帝廟，希望探望樂樂，惟廟方指牠表現驚恐，不宜探望，街坊終未能與牠見面，失望而回。負責人稱，明日會再帶樂樂看獸醫。採訪期間，數名隸屬九龍城警區探員到達北帝廟調查，其間曾進入樂樂身處的房間視察。

據了解，經人員再作檢查後，發現樂樂指甲齊全，但被捕人曾作修剪。至於樂樂身上的紅點，則有可能是舊痕跡。警方暫未與發文者取得聯絡。

《香港01》正再向愛協查詢樂樂檢查後的最新情況。

紅磡馬頭圍道北帝廟放養貓樂樂早前失蹤，警方今日尋回樂樂及拘捕涉案男子，樂樂返回北帝廟後，有網民稱佢身上疑有多處傷口且顯得怕人，下午再有探員到北帝廟了解。（羅日昇攝）

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紅磡馬頭圍道北帝廟放養貓樂樂早前失蹤，警方今日尋回樂樂及拘捕涉案男子，樂樂返回北帝廟後，有網民稱佢身上疑有多處傷口且顯得怕人。（Threads/ms_differdebbie）

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樂樂上周失蹤後，有網民發現YouTuber Kenny在其Telegram群組上載一張與貓同床的相片，並認出該貓相信是樂樂。有網民向他查詢，惟Kenny否認帶走樂樂，並指沒有見過牠。另有，從網上圖片可見，在一個Instagram群組中，Kenny提到在8號風球期間救了貓，指自己沒有做錯，反指「佢哋真心為貓好又點會比佢留喺室外」。

警方則於周一（9日）晚上接獲一名77歲姓關男子報案，指馬頭圍道146號一寺廟的一隻約9歲的放養貓不知所蹤，並發現社交平台上有人抱着相似貓隻，懷疑是該失貓。今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區涉案25歲姓陳男子，並尋回該貓。警方指貓隻沒有表面傷，經相關機構檢查後已交回報案人照顧。

警方指樂樂並無植入晶片，經愛護動物協會人員檢查後，牠情況安全及健康，無表面傷痕，並將貓交還予廟祝。（馬耀文攝）

廟祝關先生對尋回樂樂感到開心，多謝警方、一眾網民及「樂樂fans（支持者）」幫忙尋貓。他指廟內有一間房間供樂樂休息，指樂樂不開心時會放牠出來：「有時困住佢會唔開心。」他又說日後會盡量小心。

經愛護動物協會人員檢查後，樂樂情況安全及健康，無表面傷痕，交還予廟祝（左）。（馬耀文攝）

▼警方拘捕涉偷貓男子情況▼



今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子。據知被捕人YouTuber Kenny。（馬耀文攝）

▼網民上載涉事YouTuber提及8號風球救貓紀錄▼



Kenny在其Telegram群組上載的一張與貓同床的相片，有人懷疑貓隻就是失蹤的樂槳。（網上圖片）

▼北帝廟門外張貼尋貓啟示▼



紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓樂樂，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓樂樂，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓樂樂失蹤，北帝廟門外張貼尋貓啟示。（馬耀文攝）