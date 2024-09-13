海關破兩毒案檢27公斤大麻花值$770萬　拘3人包括收包裹17歲男生

海關於昨日及今日（12日及13日），分別在油塘及九龍灣偵破共兩宗販運危險藥物案件，共檢獲27公斤懷疑大麻花，市值770萬元。行動中拘捕3人，當中一名17歲男學生疑是「毒包裹」收件人。海關相信，涉案毒品用於供應九龍區的毒品拆家和用家。



行動中，海關共檢27公斤懷疑大麻花。（陳浩然攝）

油塘2迷你倉共藏22公斤疑大麻花

海關毒品調查科人員早前經調查後，鎖定一名目標男子，懷疑他管控兩個位於油塘迷你倉的毒品儲存倉庫。人員昨日在落馬洲採取行動將他拘捕，其後押解他到兩個位於油塘的迷你倉搜查，並於每個迷你倉中各發現11公斤懷疑大麻花，以及一批毒品包裝工具。據了解，兩個涉案迷你倉面積約20呎，分別由今年3月及7月開始租用，月租介乎1,000至5,000元。

海關在油塘兩個迷李倉，檢獲共22公斤被藏於保溫箱內的大麻花。（陳浩然攝）

行動中，海關在兩個迷你倉的共10個保溫箱內，合共檢獲22公斤懷疑大麻花，市值620萬元，並拘捕一名報稱為司機的32歲男子。海關相信，他利用兩個迷你倉儲存、包裝及分銷毒品。被捕男子已被控兩項販運危險藥物的罪，案件將會在明日（14日）在沙田裁判法院提堂。

海關偵破兩宗毒品案，共檢獲27公斤懷疑大麻花，市值約770萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，販毒集團會將較大批的大麻花放入保溫箱以求保鮮，並防止毒品強烈氣味四散，以免引起其他迷你倉用家的懷疑。同時，販毒集團為分散風險，會將毒品分開在不同的處所儲存，並將集團成員角色細分，以減低被捕時所蒙受的損失。

海關在油塘兩個迷你倉，檢獲共22公斤被藏於保溫箱內的大麻花。（陳浩然攝）

17歲學生收泰國到來毒包裹

另一方面，海關毒品調查科人員與海外執法機構進行情報交流，鎖定並檢查一件從泰國抵港、報稱載有汽車零件的空運包裹，在當中發現一個藏有5公斤懷疑大麻花的電熱水器。

海關遂於今日在九龍灣展開監控遞送行動，拘捕一名報稱為文員的41歲女子，以及一名報稱為學生的17歲男子。據了解，被捕男生負責收取包裹，海關正調查他有否受他人指使犯案。

海關在一個由泰國運抵本港的電熱水器內，檢獲5公斤懷疑大麻花。（陳浩然攝）

海關呼籲迷你倉負責人提高警覺

海關呼籲，市民需提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人的聘請或者委託，運送受管制的物品進出香港；亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關偵破兩宗毒品案，共檢獲27公斤大麻花，市值約770萬元，海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥簡報案件。（陳浩然攝）

海關亦提醒迷你倉負責人，如果懷疑租客使用單位販毒，可以致電海關24小時舉報熱線 2545-6182，或者透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk或網上表格作出舉報。海關會留意販毒趨勢，繼續有效打擊販毒活動。

海關警告，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。