販毒｜偽裝帽衫轉運郵寄 深圳海關截查2790.9克大麻
撰文：鄭寧
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據內地海關總署官方通報，近期，深圳郵局海關發現一批申報為「男女通用連帽衫」的包裹內藏有5包大麻，總重2790.9克。
通報稱，深圳郵局海關關員在對轉運貨物開展監管時發現，一票申報為「男女通用連帽衫」的包裹機檢圖像異常，隨即對其開箱查驗。
經查發現，該票包裹內有5包藏匿在衣服中並用真空包裝袋封裝的綠色粉碎狀植物制品，其氣味濃烈刺鼻。經試劑檢測，該批植物制品呈四氫大麻酚（THC）陽性反應，淨重量為2790.9克。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。
中國海關提醒，大麻被列入《麻醉藥品品種目錄（2013年版）》中，屬於中國管制的麻醉藥品。根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，國家對麻醉藥品藥用原植物以及麻醉藥品和精神藥品實施管制。根據《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規定，走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。
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