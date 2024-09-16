海關破3宗遠洋船走私案　搜赴大馬及天津4個貨櫃　檢$5億電子零件

香港海關於上月及本月展開一個名為「海巡」的打擊遠洋船走私行動，共偵破3宗案件。關員在3個往馬來西亞及1個往天津的貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括中央處理器、顯示卡及電腦記憶體等，市值約5億元。海關估計貨物最終會走私回內地，如成功走私將可逃稅近6,000萬元。



海關共偵破三宗遠洋船走私案件，人員在3個往馬來西亞及1個往天津的貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括中央處理器、顯示卡及電腦記憶體等，市值約5億元（蔡正邦攝）

港口及海域科督察趙敏婷表示，港口及海域科聯同有組織罪案調查科人員於8月20日、9月3日及9日採取聯合行動，人員鎖定4個40呎的海運貨櫃。趙敏婷續稱，根據資料顯示其中3個出口至馬來西亞貨櫃，分別報稱載有鋁合金及鋁物料；另外一個往天津的貨櫃，則報稱載有檸檬酸。

行動中，海關對4個貨櫃進行X光檢查時，發現可疑影像，圖像顯示貨櫃內雜亂不一致，而且載有其他貨物，與報稱的物料並不相符，於是懷疑貨櫃藏有走私貨物，並交由有組織罪案調查科跟進調查。

有組織罪案調查科高級調查主任黃穎炘稱，首兩案中，人員調查出口至馬來西亞的海運貨櫃內，檢獲大批未列艙單電子貨物，包括電路板、電腦記憶體及墨盒等，市值約1億元。海關經調查後，發現不法分子在收藏走私貨物方面相當有心思，例如在近貨櫃門放置正當貨物，然後將未列艙單貨物放在貨櫃深處，企圖用掩飾手法蒙混過關。

另外，兩宗走私案所用的手法亦十分相似，同樣是利用境外的付運公司、前往的目的地相同，而且報稱運載的貨物亦同樣相似，不排除兩宗案件均由同一集團操作。黃穎炘續指是次檢獲的電子零件，是過往走私到內地的熱門產品，不排除不法分子選擇迂迴路線，先走私至馬來西亞，再偷運至內地。海關估計約成功走私，可逃稅約1,000萬元。

海關共偵破三宗遠洋船走私案件，人員在3個往馬來西亞及1個往天津的貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括中央處理器、顯示卡及電腦記憶體等，市值約5億元（蔡正邦攝）

出口天津貨櫃藏4億元電子零件 今年單一走私案中貨值最高

有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄表示，第三宗案件中，人員在出口至天津的貨櫃中，檢獲大批高價值的電子零件，包括中央處理器、顯示卡及集成電路，市值約4億元，為海關在今年偵破的單一走私案中貨值最高。海關估計約成功走私，可逃稅逾5000萬元

海關共偵破三宗遠洋船走私案件，人員在3個往馬來西亞及1個往天津的貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括中央處理器、顯示卡及電腦記憶體等，市值約5億元（蔡正邦攝）

周俊雄續稱，現時內地對於高效能的電腦產品需求甚高，如顯示卡等，相信這是走私該批貨物的原因。另外，案件中貨櫃內報稱運載的檸檬酸，是用作清潔用途或用作食物的添加劑 ，而內地亦是作為檸檬酸生產國家之一，經遠洋走私檸檬酸至內地實屬極不尋常。周俊雄續指，海關亦是首次發現有走私貨櫃報稱載有檸檬酸作為掩飾，而該貨櫃所付貨公司亦是境外公司，相信不法分子是故意利用這些公司逃避偵查。

海關發現，近年走私分子利用迂迴路線，如經東南亞走私貨物到內地，但是次則利用遠洋船直接走私運回內地，相信走私分子被打擊後，試圖改變走私模式，但最終亦難逃海關法眼。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。