K仔扮「蛋白奶粉」藏迷你倉工廈單位　海關拘一男檢$1500萬貨

海關搗破迷你儲存倉藏毒案，檢獲32公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值1,500萬元。調查顯示，販毒集團租用油塘及香港仔兩個迷你倉，儲放以蛋白奶粉包裝掩飾的毒品，囤積一段時間，再轉運至一個觀塘工廈單位，進行重新包裝及分銷。海關拘捕一名27歲無業男子，他被控3項販運危險藥物罪，案件明日（28日）將於東區裁判法院提堂。



海關檢獲32公斤氯胺酮，市值1,500萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任連翹鋒表示，販毒集團費盡心思，利用物流服務的便利，於油塘及香港仔的迷你儲存倉開設戶口，長時間囤積毒品，其後更將毒品從一個迷你倉轉移到另一個迷你倉，利用時間成本試探毒品是否安全，再等待適合時機，租用一個觀塘工廈單位，將存放多時的毒品分批提出，帶到工廈拆件，重新包裝分銷。

海關昨日（26日）進行執法行動，突擊搜查油塘及香港仔兩個迷你儲存倉，在紙箱內檢獲分別9公斤及15公斤以蛋白奶粉作包裝的懷疑氯胺酮。其後，人員於觀塘區拘捕一名27歲無業男，押解他至觀塘工廈單位，再檢獲8公斤氯胺酮，部分收藏在獨立食物包裝內，部分包裝上印有「芝麻豆漿」等字眼。

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海關指，單位現場有毒品包裝工具、量磅、密封機器及剪開的蛋白奶粉包裝。據悉，被捕男子自9月起，以幾千元租金租用觀塘工廈，並用網上及電話遙距方式，安排迷你儲存倉的毒品物流運送。

海關相信，被捕男子涉嫌安排物流提取存放於兩個迷你倉的毒品，並帶到由他本人租用的觀塘工廈單位分銷。男子被落控3項販運危險藥物罪案件，明日（28日）於東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任連翹鋒交代案件。（陳浩然攝）

海關提醒物流業界及運輸界從業員，若有新客戶接觸，應提高警覺，如懷疑可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵賬戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。販毒為嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。