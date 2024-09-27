海關連日針對公屋電話買私煙執法　慈雲山再拘一男買家檢千支私煙

香港海關由9月19日開始，與衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期、代號「迅雷」的特別執法行動，以打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。今日（27日）下午，關員於慈雲山慈民邨截查並拘捕一名報稱無業的63歲男子，並檢獲共1,000支懷疑私煙，估計市值4,500元，應課稅值3,306元。初步調查相信被捕男子為私煙買家。



海關聯同衞生署控煙酒辦公室，在慈雲山慈民邨截查並拘捕一名私煙買家，檢獲1,000支私煙。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衞生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823，舉報派發私煙傳單活動。