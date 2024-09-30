海關與控煙辦秀茂坪邨拘兩名私煙男買家　檢5600支私煙市值$2.5萬

香港海關由9月19日開始，與衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期，代號「迅雷」的特別執法行動，以打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。今日 (30日) 下午約5時半，關員於秀茂坪邨拘捕一名報稱雜貨店店員的42歲男買家，檢獲共2,000支懷疑私煙，估計市值約9,000元，應課稅值約6,600元。



另外，傍晚約6時，關員再於秀茂坪邨拘捕一名報稱任職保安員的45歲男買家，檢獲3,600支懷疑私煙，估計市值約1.6萬元，應課稅值約1.2萬元。

海關聯同衞生署控煙酒辦公室打擊私煙，在秀茂坪邨拘捕一名報稱任職保安員的私煙男買家，檢獲3,600支懷疑私煙。（海關提供）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衞生署控煙酒辦公室跟進。

人員在秀茂坪邨拘捕一名42歲男子，檢獲共2,000支懷疑私煙，估計市值約9,000元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報派發私煙傳單活動。