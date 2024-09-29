海關聯衞生署打擊公屋電話訂私煙　彩雲邨拘54歲男　檢400枝私煙

香港海關展開代號「迅雷」的特別執法行動，一連三星期打擊公屋電話訂購私煙活動。今（29日）早11時許，海關關員於牛池灣彩雲邨截查並拘捕一名疑為私煙買家的54歲男子，檢獲共400支懷疑私煙，估計市值約1800元，應課稅值約1300元。



行動中檢獲共400支懷疑私煙，估計市值約1800元，應課稅值約1300元。（海關提供圖片）

香港海關由9月19日開始，與衞生署控煙酒辦公室展開為期三星期，代號「迅雷」的特別執法行動，以打擊在全港公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動。 今日上午約11時，關員於牛池灣彩雲邨截查並拘捕一名54歲男子，報稱地盤工人，並檢獲共400支懷疑私煙，估計市值約1800元，應課稅值約1300元。初步調查相信被捕男子為私煙買家。

今（29日）早11時許，海關關員於牛池灣彩雲邨截查並拘捕一名疑為私煙買家的54歲男子。（海關提供圖片）

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線29618823舉報派發私煙傳單活動。