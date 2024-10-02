港深西部公路車禍︱2的士司機家屬認屍神情哀傷　親友相擁痛哭

上周六（9月28日）港深西部公路發生奪命車禍，兩輛的士相撞，兩名司機下車到在紅的車頭商討及交換資料時，一輛掛中港牌的Range Rover四驅車從後駛至，撞向紅的車尾，將其推前撞斃分別67歲姓周及57歲姓卓男的士司機。今日（2日）兩名的士司機的家屬到葵涌殮房認屍，眾人離開時神情黯然哀傷，紅的司機親友相擁痛哭。



57歲姓卓紅的司機胞兄指，胞弟為家庭之柱，與妻子共育兩名孩子，分別18歲和20歲，仍然在學，故家庭經濟有困難，形容現在「得返孤兒寡婦」。

紅的司機家屬認屍後相擁痛哭。（黃學潤攝）

綠的司機家屬離開時神情黯然哀傷。（黃學潤攝）

綠的司機家屬離開時神情黯然哀傷。（黃學潤攝）

事發於9月28日下午2時許，在港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近新生新村的快線，兩輛分別市區及新界的士首尾相撞，兩名司機下車在市區的士車頭位置商討處理方法，惟其後有一輛掛中港車牌的Range Rover四驅車沿快線駛至，直撞向市區的士車尾，將其推前，復撞向早前下車的兩名的士司機。兩人重創，被送往天水圍醫院搶救，新界的士周姓67歲司機和57歲姓卓市區的士司機先後證實不治；另市區的士一名女乘客受輕傷，被送往屯門醫院救治，據悉她抵院時清醒，自行步入急症室。

意外後大批警員在場調查，兩架涉事的士均停在快線，當中市區的士部分車身攔着中線，車頭損毀較輕，車尾則被撞至嚴重凹陷；至於新界的士則右邊車身輕微凹陷，車尾亦有損毀。地上遺下大灘血跡，並疑有一排假牙跌在地上，另有大量汽車零件散落路面。

港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

警方拘捕該名40歲姓梁私家車司機，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

港深西部公路發生嚴重車禍，現場地面遺下一灘血跡，並疑有一排假牙。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，涉及兩架的士和一架中港牌四驅車。（梁偉權攝）