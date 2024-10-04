有片｜西沙路公牛遭的士猛撞慘死　涉事司機為「神仙B」

昨晚（3日）一輛新界的士在馬鞍山西沙路行駛時，意外撞倒一隻牛。牛牛佩戴的頸帶被撞斷，而綠的車頭幾成廢鐵，足見撞擊力之大。牛牛捱撞後趴坐馬路中心，口、鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣，眼角流淚，最終不治。不少街坊悲痛落淚，場面令人心酸。據知，涉事61歲的士司機是電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成。今次已是「神仙B」近年第二次在西沙路遇上車禍，2022年8月他駕駛的士時，在西沙路被一輛Tesla私家車逆線迎頭撞到，當時蔡並無大礙。



不少街坊及牛組織義工情緒激動。（羅日昇攝）

據了解，涉事61歲蔡姓的士司機，就是電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成。據了解，昨日他駕駛涉事的士，在西灣接載一位男乘客前往福田口岸，沿西沙路右邊快線行駛，駛近西沙豪園時，的士車頭直撞牛隻，牛隻其後倒在左邊行車線。事件中無人受傷。據報，有人報稱牛隻由左邊衝出馬路，以致收掣不及造成意外。

蔡本身是動作替身演員，因「神仙B」一角廣為人知。電影中「神仙B」是屋邨黑幫頭目，因被「大王」踢波省中而發難，連番侮辱「大王」，令其性格更走向極端，深信用暴力及招攬更多手下就可解決問題。「神仙B」與「大王」的對話隨後成為網路潮語，「俊？邊X度俊呀？」令一眾叫「阿俊」的人變成笑話。

蔡堅成接受傳媒訪問時曾透露，當年拍攝時自行加上粗口，令角色更入型入格。由於近年電影幕後工作減少，蔡於數年前已開始轉型做的士司機，但閒時仍會在幕前客串。

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而捱撞的牛牛為3至4歲的公牛，名叫「家慈」，原本是和牛群一同於輋下村生活，近日疑因「打輸交」走到對面的西澳村、泥涌村；豈料昨晚疑從西沙路橫過馬路想回到輋下村時發生意外，最終被的士撞斃。

牛牛被撞後左右腿部受傷，不能站立；肚及口、鼻均流血。（西沙路牛牛守護隊吳小姐提供）

涉事的士車頭變成廢鐵。（羅日昇攝）

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2022年「神仙B」在西沙路曾捱Tesla私家車撞

今次是蔡堅成近年第二次在西沙路遇上車禍，2022年8月他駕駛的士時，在西沙路被一輛Tesla私家車逆線迎頭撞到。意外後，蔡堅成男司機胸痛，並無大礙。而Tesla男司機則涉嫌「酒後駕駛」被捕。蔡堅成事後指，Tesla司機曾提出賠償了事，惟佢堅持報警處理。