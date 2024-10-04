入境處與警方全港反黑工　三日拘26人包括5僱主

入境事務處分別於9月30日、10月2日至3日，在全港多區展開反非法勞工行動，分別為代號「促進」、「捷足」、「光影」和「曙光」行動，vone1聯同警方的「風沙」行動，合共拘捕21名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



行動中，入境處特遣隊人員搜查了50個目標地點，包括食物工場、按摩店、裝修中單位、住宅大廈和餐廳，共拘捕17男4女（24至62歲）懷疑非法勞工；當中3名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，2男3女（49至60歲）僱主，因涉嫌聘用非法勞工被捕。

入境處與警方在全港多區展開反非法勞工行動，共拘21名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處發言人提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人續指，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

此外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。