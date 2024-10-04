西沙路公牛遭的士撞斃　「神仙B」蔡堅成感傷心﹕個心都會唔舒服

馬鞍山西沙路公牛「家慈」走出馬路遭的士撞斃，眼角流淚的一幕，令不少人都於心不忍。《香港01》今日得悉涉事的士司機，原來是曾出演電影《三五成群》「神仙B」一角的演員蔡堅成（B哥），他近年因電影幕後工作減少，轉任的士司機維生。記者下午透過WhatsApp與B哥取得聯絡，他以文字回應事件，指自己亦有養狗，同樣喜愛小動物，即使昨日捉到老鼠也不想殺生，而是選擇放生，對於今次撞死「家慈」，他稱同樣感到傷心，由早上至今仍未能入睡，「撞死什麼小動物個心都會唔舒服」，現在他備受外界責罵，坦言不懂得如何面對，目前只能希望「家慈」安息。



不少街坊及牛組織義工情緒激動。（羅日昇攝）

B哥透過WhatsApp以文字回覆記者的提問，文字間不時插入不開心的表情符號。他指出，自己昨日才放生一隻老鼠，沒料到晚上會撞死「家慈」，「我之前都見過的士揰（撞）牛，一樣會覺得個的士佬點揸車架，咁大隻牛都揰（撞）到！」。他稱並不想發生這種事情，亦對此感傷心，「其實有邊個想！撞死什麼小動物個心都會唔舒服！」。

蔡堅成（B哥）於WhatsApp轉發一張對話截圖，指自己昨日才活捉老鼠及放生。

問及事發經過和當時的士車速，B哥未能講出車速多少，但稱﹕「正常見綠燈就比油過就未有睇住個咪錶！咁大隻牛突然衝過黎避都避唔到架！」他指平日牛隻很少跑出馬路，大多是慢慢行，很少與行駛的車輛鬥快，「真係唔知佢遇到嘜野（乜嘢）事會突然間跑出嚟」，又提及上址因改路，牛隻需要走出馬路，才能到達對面，「佢可能想過馬路所以想同我鬥快！唔係佢真係唔應該會跑咁快（不開心表情符號）」。

的士車Cam遺失 料後方私家車拍下經過

他續指，尾隨其後的私家車司機及的士乘客，均口徑一致稱是牛隻突然衝出馬路，「我落車我個客都話係隻牛衝出嚟」、「我後面架私家車都係話隻牛突然衝出嚟！我唔識得佢！佢冇必要幫我」。

不過其的士的車cam紀錄卻在意外後遺失不見，「落車嗰時懵懵哋！又放左袋又放右袋！最後搵唔返出嚟！」他已通知警方有關情況，着其向後方私家車司機取影片作調查之用，「我叫警察問後面架私家車攞咗先！佢話佢知道！有村民話天橋上面都有錄影機！」

B哥﹕有邊個人會想意外發生？希望家慈能安息

不少市民對家慈傷重離世一事感難過。問及他有何想法時，B哥指自己亦有養狗，也喜愛小動物，就算家裡捉到老鼠，都要走上山上放生，「撞死家慈我亦都一樣好傷心！今朝到而家都冇瞓過！試問『有邊個人會想意外發生？』」。他坦言不知道如何面對一些人不停的責罵，「壓力無法估計！⋯我只能希望家慈能安息」。

+ 1

意外後，「神仙B」蔡堅成登上警車助查。

涉事61歲蔡姓的士司機，就是電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成（B哥）。B哥本身是動作替身演員，因「神仙B」一角廣為人知。電影中「神仙B」是屋邨黑幫頭目，因被「大王」踢波省中而發難，連番侮辱「大王」，令其性格更走向極端，深信用暴力及招攬更多手下就可解決問題。「神仙B」與「大王」的對話隨後成為網路潮語，「俊？邊X度俊呀？」令一眾叫「阿俊」的人變成笑話。

牛牛被撞後左右腿部受傷，不能站立；肚及口、鼻均流血。（西沙路牛牛守護隊吳小姐提供）

據了解，昨日B哥駕駛涉事的士，在西灣接載一位男乘客前往福田口岸，沿西沙路右邊快線行駛，駛近西沙豪園時，的士車頭直撞牛隻，牛隻其後倒在左邊行車線。事件中無人受傷。據報，有人報稱牛隻由左邊衝出馬路，以致收掣不及造成意外。

而捱撞的牛牛為3至4歲的公牛，名叫「家慈」，原本是和牛群一同於輋下村生活，近日疑因「打輸交」走到對面的西澳村、泥涌村；豈料昨晚疑從西沙路橫過馬路想回到輋下村時發生意外，被的士撞斃。

涉事的士車頭變成廢鐵。（羅日昇攝）

+ 2

2022年「神仙B」在西沙路曾捱Tesla私家車撞

今次是B哥近年第二次在西沙路遇上車禍，2022年8月他駕駛的士時，在西沙路被一輛Tesla私家車逆線迎頭撞到。意外後，B哥胸痛，並無大礙。而Tesla男司機則涉嫌「酒後駕駛」被捕。B哥事後指，Tesla司機曾提出賠償了事，惟佢堅持報警處理。