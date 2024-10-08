私煙傳單｜政府跨部門打擊公屋派煙產品傳單　截獲3人　檢1700張

公屋派發私煙傳單事件日益猖狂，為加強打擊罪案，衞生署控煙酒辦公室與香港海關於9月19日至10月6日在全港各區進行代號「迅雷」的聯合行動。控煙酒辦正跟進調查3宗派發吸煙產品傳單的個案，共檢獲1,700多張私煙單張，3人介乎23至57歲，涉分別於東涌滿東邨、元朗朗善邨及觀塘牛頭角上邨派發吸煙產品傳單。



公屋職員如發現有人派發吸煙產品傳單會即時報警

控煙酒辦與海關就是次行動在全港各區共31個公共屋邨進行18次聯合行動，又與警方及房屋署就於公屋派發吸煙產品傳單行為建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時報警求助，之後案件轉將交控煙酒辦作進一步調查。

控煙酒辦會持續採取相關跨部門行動，並就每一宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴作出跟進及調查，以及將涉及違反《應課稅品條例》（第109章）的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。

3人涉東涌滿東邨、元朗朗善邨及觀塘牛頭角上邨派傳單受查

控煙酒辦正跟進調查3宗分別於東涌滿東邨、元朗朗善邨及觀塘牛頭角上邨派發吸煙產品傳單的個案，共檢獲逾1,700張私煙單張，3名相關人士年齡分別為23、48及57歲。根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款5萬元。

衞生署強調，署方一直密切監察及持續執法，嚴厲打擊違反 《條例》（包括派發吸煙產品廣告）的活動；又重申任何煙草產品，不論完稅與否，皆嚴重危害健康。吸煙人士為個人及他人健康着想應盡快戒煙，亦可瀏覽控煙酒辦網頁獲取有關戒煙資訊。