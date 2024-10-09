海關近期破39宗公屋電話購私煙案拘34人　一連兩日落區宣傳反私煙

海關上月19日起聯合控煙酒辦在開展代號「迅雷」的執法行動，打擊公共屋邨內出售以電話訂購及派發私煙傳單活動，至周日（10月6日）共破案39宗、拘捕39人、檢獲懷疑私煙約4萬支。海關並於周一（7日）起，一連兩日聯同立法會議員、區議員及多個政府部門，於九龍東多個公共屋邨進行反私煙宣傳。



聯同議員走訪九龍東多個屋邨

在代號「迅雷」的行動中，海關檢獲共約4萬支懷疑私煙，估計市值約18萬元，應課稅值約13萬元。被捕的34男5女介乎19歲至81歲，大部份是購買私煙自用，所有案件已作出適當跟進。同時，海關將3宗懷疑派發私煙傳單的個案，轉交控煙酒辦跟進調查。

海關並於周一起，聯同立法會議員顏汶羽、多位九龍東區議員、控煙酒辦、警務處及社區關愛隊，在彩盈邨、彩德邨、順安邨、寶達邨等進行反私煙宣傳，擺設攤位向居民派發反私煙宣傳單張，提醒市民切勿以身試法，並鼓勵就懷疑買賣私煙活動向海關作出舉報。

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海關表示，會繼續根據風險評估、情報分析和採取源頭堵截策略，加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。