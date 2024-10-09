跨部門反恐專責組推安全社區承諾計劃　冀提升酒店業界反恐意識

跨部門反恐專責組（反恐專責組）今日（9日）聯同酒店業界推行「安全社區‧承諾」計劃，進一步加強本港酒店從業員的安全意識。警方表示，期望透過「安全社區‧承諾」計劃，與酒店業界建立長期伙伴關係，全面提升業界的反恐、防罪以及危機管理意識。



反恐專責組未來會為酒店業人員提供反恐意識相關的培訓和講座，並製作了針對酒店業界的資訊小冊子以供派發，務求進一步提升員工識別可疑人物、物品和活動的能力，鼓勵業界「見疑即報」。

反恐專責組未來會為酒店業人員提供反恐意識相關的培訓和講座，並製作了針對酒店業界的資訊小冊子以供派發，務求進一步提升員工識別可疑人物、物品和活動的能力。（警方提供）

警方指出，香港作為國際大都會，每天接待數以萬計來自世界各地的旅客。當中，酒店從業員擔當舉足輕重的角色，為旅客提供優質住宿服務。然而，全球有不少恐襲案例均顯示，不法分子有可能利用酒店作為犯罪地點，甚至視其為襲擊目標。本港過往亦曾發現有本地激進分子試圖在酒店內收藏或製造爆炸品原料。因此，酒店業界不能忽視相關的保安風險。

事實上，酒店員工每日接觸不同國籍及背景的旅客及人士，因而有機會會掌握涉恐涉暴相關的消息或發現可疑事情，若員工能保持高度警覺並及時舉報，相信能有效防範任何罪案發生。

跨部門反恐專責組（反恐專責組）聯同酒店業界推行「安全社區‧承諾」計劃，活動由署理警務處副處長（行動）葉雲龍（左）與香港酒店業協會主席黃澤峰（右）主持開展禮。(警方提供）

是次活動由署理警務處副處長（行動）葉雲龍與香港酒店業協會主席黃澤峰主持開展禮。是次計劃獲得香港酒店業協會全力支持，有接近140間酒店踴躍參與。黃澤峰表示，業界將全面配合推廣各項反恐措施及宣傳活動，讓酒店從業員成為社區安全的把關者，提升旅客以及員工的人身安全保障。

跨部門反恐專責組（反恐專責組）聯同酒店業界推行「安全社區‧承諾」計劃，期望全面提升酒店業界的反恐、防罪以及危機管理意識。（警方提供）

反恐專責組自2022年6月起推出「安全社區・承諾」計劃，並先後向化工業界、物流及運輸業界等作出推廣。反恐專責組未來將繼續透過與不同業界合作，希望提升整個社會的安全意識，與巿民共同構建一個安全社區。