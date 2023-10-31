「安全社區體驗館」開幕　跨部門反恐專責組：提升公眾反恐意識

由跨部門反恐專責組（反恐專責組）設立的「安全社區體驗館」於10月27日正式開幕，並會於11月初正式投入服務，屬全港首個以反恐為主題的體驗館，學校團體、社區組織/機構及公眾人士可免費預約參觀。當局希望透過互動及體驗活動，向市民大眾進一步推廣「安全社區」的訊息。



「安全社區體驗館」位於灣仔稅務大樓25樓，佔地近8,000 平方呎，11月初正式投入服務。此為介紹反恐專責組和各成員部門的反恐工作的「時間廊」。（警方提共圖片）

開幕儀式早前舉行，由警務處副處長(行動)周一鳴，聯同保安局副秘書長杜潔麗及反恐專責組其餘紀律部隊的首長級代表，包括海關副關長(管制及執法)陳子達、懲教署副署長(更生及管理)梁建業、入境事務處副處長(執法、系統及管理)戴志源、消防處副處長(公眾安全及機構策略)陳慶勇，以及政府飛行服務隊署理總機師(行動)廖嘉俊共同主持。

警務處副處長(行動)周一鳴（左四）等聯同反恐專責組其餘紀律部隊的首長級代表出席「安全社區體驗館」開幕儀式。（警方提共圖片）

體驗館位於灣仔稅務大樓25樓，佔地近8,000 平方呎。警方反恐專責組主管梁偉基高級警司表示，普羅市民可能覺得「反恐」兩字非常遙遠，事不關己；但近年執法部門多次堵破涉及爆炸品或槍械的暴力圖謀，說明恐怖活動並不是想像那麼遙遠。因此他強調如每人都能掌握緊急應變的技巧以及識別可疑活動的能力，便可提升社區的整體反恐能力。

體驗館設有反恐專責組成員部門的特色展區及多個互動學習體驗項目，透過虛擬實境 / 擴增實境、體感互動、互動全息影像裝置、模擬飛行、拍拍機等受大眾歡迎的活動模式，體驗如何識別可疑活動，化解恐襲風險，保障自身及社區安全。梁偉基表示體驗館設施引入大量模組式設計元素，大部份互動學習體驗項目，可按需要重置到不同場地；提升環保效能減少浪費之餘，亦能更充分利用設施；場內特設多個有趣「打卡點」。

+ 2

館內設有互動小劇場，提供特備節目，讓到訪者親身體驗如何應用「閃、避、求」指引和「見疑即報」，以應對恐襲或暴力事件。反恐專責組期望到訪者能透過輕鬆有趣的手法吸收反恐資訊，並將緊急應變及識別可疑活動的重要訊息傳揚出去。

體驗館將於11月初正式投入服務，學校團體、社區組織/機構可進行團體預約參觀，而其他公眾人士亦可於特定時段預約參觀（公眾開放日暫定於每月第二個星期三及第四個星期日），費用全免。梁偉基表示，期望透過體驗館的不同類型活動，讓市民更深入了解各成員部門的反恐工作，以及緊急應變技巧等重要資訊，從而提升整體公眾的反恐意識和應變能力，務求達至「全民反恐」。

警方反恐專責組主管梁偉基高級警司強調如每人都能掌握緊急應變的技巧以及識別可疑活動的能力，便可提升社區的整體反恐能力。（警方提供圖片）

「安全社區體驗館」項目資料：

「互動小劇場」- 暴力襲擊隨時隨地皆可發生，模擬場景中更加入特別效果，加強真實感。參與者須在工作人員指示下親身學習和應用「閃避求」和「見疑即報」技巧，讓其體驗遇到可疑情況或襲擊時，應如何迅速應對。

「尋跡特工」 - 參與者會化身為「尋跡特工」，任務是於區內找尋可疑活動蹤跡，以手機掃描五個相關可疑活動圖案，啟動擴增實境效果，並準確回答有關「見疑即報」題問，以完成特工任務。

「遇險逃生閃避求」 - 參與者戴上虛擬實境眼鏡進入不同的虛擬場景(包括學校禮堂、操場、商場和超級市場)。場景內會模擬日常生活中都有機會不幸遇到的暴力襲擊，參與者須運用「閃避求」迅速應對，以保障自身安全。

「反恐拍拍機」 — 將「閃避求」、「見疑即報」，和「應急三識」等多個緊急應變及危機意識資訊融入經典拍拍機，挑戰參與者的反應速度及危機意識

「化恐為零」 —為一個地面投射體驗，兩個參與者對戰，鬥智鬥力。第一關以「找不同」形式學習不同的反恐資訊，第二關則以「閃避求」為主題進行共三關的解難體驗。

+ 2

「應急三識」- 參與者戴上虛擬實境眼鏡，在虛擬實境世界體驗「識滅火」(使用滅火筒及消防喉轆)、「識自救」(運用心肺復甦法）同「識逃生」(尋找安全逃生路線)，以提升其應急準備意識及加強應變能力。

「海關清關體驗」 - 參與者透過虛擬實境體驗化身成為「把關者」進行清關任務，協助堵截與恐怖活動有關的違禁品流入香港。

「反恐情報任務」- 參與者需化身為「反恐小先鋒」，透過體感互動裝置，於限定時間內以跑動及左右移動身體操控⻆色，避開代表恐襲的炸彈及刀手等障礙物。沿途需進入懲教院所執行搜查任務並找出恐襲情報，最後拆解終極問題，阻止恐襲發生。

「飛一般知識」 - 參與者可以透過虛擬實景裝置，以第一身視覺體驗空中救援及撲滅山火等任務。過程中會由機組人員作聲音導航，為不同任務作出解說。希望令市民能夠更加了解飛行服務隊的工作。

「認證專家」 - 利用懸浮方式移動手勢去控制全息影像裝置，參與者可透過互動問答的形式，了解香港特別行政區電子護照的防偽特徵，一起打擊偽證。