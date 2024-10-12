14歲都柏文犬疑遭菲傭虐待背部潰爛　細菌入血現併發症不治

筲箕灣周日（6日）發生懷疑虐狗案。一名35歲菲傭疑不滿向僱主請假被拒，遂向僱主飼養的14歲都柏文犬「阿皮」淋熱水或腐蝕性液體，導致牠身上出現多個傷口及脫皮，背部皮膚更有血水滲出。狗主昨日（11日）在社交網站指，「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。主人交代工人已獲准保釋，但續指世界上有好好的人，亦有心腸歹毒的人，直言：「若然未報時辰未到」。



「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。( Facebook截圖)

14歲「阿皮」為迷你都柏文，雄性，約一呎長。居於筲箕灣的主人賴先生稱，由於他及妻子均需外出工作，故由菲傭負責照顧「阿皮」及家中幼女。

賴先生早前發現「阿皮」身上有血水滲出，為它擦乾時發現「一細撻」傷口，遂帶他到北角的24小時動物醫院求醫，當醫生為牠剷毛檢查傷口時，「越剷啲毛越多，傷口越大，背隻甩埋皮。」

「阿皮」背部滿佈傷口，部份如手掌般大。（羅日昇攝）

飼主賴先生展示「阿皮」的照片。（羅日昇攝）

他提到，家傭於今年1月30日到港工作，表現「麻麻哋」。上星期家傭曾提出12月返回菲律賓，但賴先生表示，她工作未滿一年，要履行完合約方能歸家，當時雙方關係稍轉緊張。賴先生引述醫生指，「阿皮」身上傷勢要在出事後4至7天方顯露，由於兩件事時間吻合，故他對家傭起疑，並報警求助，直言：「係咪好過分？咁老嘅狗你都整！」

警方接報後隨即展開調查，並於10月7日在柴灣區拘捕一名35歲菲律賓籍女子，涉嫌「殘酷對待動物」，案件交由東區警區刑事調查隊跟進，菲傭被捕後亦已被解僱。