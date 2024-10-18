入境處與警方全港反黑工　四日拘18人　其中1女逾期逗留

入境事務處一連四日（14至17日）在全港多區展開代號「促進」、「滙力」和「曙光」行動，打擊非法勞工；聯同警方執行的「冠軍」和「風沙」行動，共拘捕17名懷疑非法勞工及一名逾期逗留人士。



行動中，入境處特遣隊搜查29個目標地點，包括地盤、裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕3男14女（27至52歲）懷疑非法勞工，當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。而警方「冠軍」行動，則於旺角區搜查21個目標地點，拘捕一名25歲逾期逗留的女子。

入境處與警方在全港反黑工，一連四日（14至17日）拘17名懷疑非法勞工及1名逾期逗留女子。（入境處提供）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人同樣是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。