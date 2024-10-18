青馬車禍車cam曝光｜鐵騎士未減速直撞　巡邏車有閃燈路面無指示

青馬大橋今午（18日）發生致命車禍，橋上一塊指示牌倒地，擊中一輛路經的士車身；營運商巡邏車到場處理期間，一名22歲鐵騎士猛撼工程車車尾，頭部重創送院，搶救逾4小時後不治。



案發一刻車cam片段曝光，可見鐵騎士一直沿左線行駛，期間未有減速，直撼向前方一輛巡邏車，登時傳出「嘭」一聲巨響，有零件及雜物拋上半空。從片段可見，當時路面未有任何雪糕筒、指示燈或指示牌等；但遠方龍門架上有紅色「X」警示、而巡邏車車頂有閃燈，前面近20米則有一輛的士，車旁有一名工作人員。路經駕駛者親睹意外，不禁發出「嘩」一聲。

死者表哥透露，事主當時送完「月子餐」外賣，由東涌返回葵涌住所，詎料發生意外。死者上有父母、4名胞姐及一名兄長，親人均已趕抵醫院。工業傷亡權益會已派員協助。

涉事電單車直撞巡邏車車尾，22歲司機頭部重創倒地，。（馬路的事討論區圖片）

電單車直撼巡邏車車尾，電單車嚴重損毀，地上遺下大量血跡。（蔡正邦攝）

事發於今日（18日）中午12時48分，警方接獲一名的士司機報案，指駕車駛經青馬大橋時，有一塊指示牌倒下，擊中其車身。消息指，青馬大橋營運商派出巡邏車於12時43分到場處理，的士其後駛走。僅1分鐘後，涉事電單車駛至直撞巡邏車車尾，姓林（22歲）鐵騎士倒地頭部重創，送往伊利沙伯醫院搶救後，下午5時01分終告不治。

由網上圖片可見，傷者雙腳被其電單車壓住懸空；車上一個運輸公司的袋打開，物件四散，當中包括一樽水和食肆的袋。新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進調查，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1348或3661-1446與調查人員聯絡。

22歲鐵騎士頭部重創，大量出血，送院搶救。（翁鈺輝攝）

事發前，青馬大橋一塊指示牌倒下擊中的士，營運商派巡邏車到場處理。（蔡正邦攝）

地上遺下大量血跡，電單車放有運輸公司車尾袋。（蔡正邦攝）

電單車直撞巡邏車車尾 現場遺大量血跡

巡邏車車尾凹陷，相信是由電單車運送的袋子散落地面。（蔡正邦攝）

電單車司機頭部重創 送院搶救