青馬大橋車禍｜孝順仔與母親同日生　4日後牛一　家屬揚言追究

青馬大橋今午（18日）發生的致命車禍， 22歲鐵騎士林桂堯猛撼工程車車尾，重創送院搶救逾4小時，終返魂乏術。桂堯生前侍雙親至孝，每月「一半人工」供養父母，且人緣極佳，親友、中小學同窗及老師，紛紛趕抵醫院送其最後一程，場面心酸。



桂堯的大家姐向《香港01》透露，弟弟與母親同於10月22日生日，詎料未滿23歲便撒手人寰，父母白頭人送黑頭人，悲慟不已，「正日冇咗喇，嚟唔切喇‥‥‥」家屬看畢意外的車cam片段，揚言追究：「點解條路停咗架（工程）車，（路面）冇任何指示牌？」



半份糧養父母 4日後牛一 與母同日生日

22歲死者林桂堯，為家中孻子，上有父母、4名胞姊及一名兄長，多名兄姊均已先後成家立室遷出，只剩桂堯及其中一名姐姐，與父母同住葵涌。大家姐向《香港01》透露，弟弟為人孝順樂天，因兄姊各有家庭兼顧，桂堯遂擔起供養父母的重任，比兄姊給予父母更多生活費，「成一半人工！」

大家姐指，桂堯與母親同於10月22日生日，上星期細家姐從澳洲回港，一家人團聚及提早慶生；弟弟亦早已計劃10月24日前往台灣遊玩，詎料突然飛來橫禍，結束匆匆一生，「正日冇咗喇，嚟唔切喇‥‥‥」

涉事電單車直撞工程車車尾，22歲司機頭部重創倒地，。（馬路的事討論區圖片）

曾駕大馬力鐵騎失事 今送完月子餐喪命

據了解，桂堯畢業後曾任職文員，近年駕車接單送外賣，他考獲電單車駕駛執照數年，曾擁兩輛電單車，其中一輛較大馬力，亦曾發生過意外；另一輛為今次出事的「綿羊仔」。

大家姐指，弟弟現時固定接單送「月子餐」，在涉事公司工作了兩至三個月，每朝約10時開工，今日前後派6張單，東涌已是最後一張單，事發時已送完餐，正準備回家休息，「每日都係中午返屋企瞓覺，晏晝4點零就會繼續送晚餐。」涉事公司已向家人接觸。

電單車直撼工程車車尾，電單車嚴重損毀，地上遺下大量血跡。（蔡正邦攝）

車cam曝光 大家姐揚言追究：點解冇任何指示牌？

大家姐續指，弟弟的頭盔應有車cam，但她引述警員指沒有，「我要知道成件事嘅責任，係咪佢睇唔到前面嗰架車，定係青馬間公司冇做足道路安全呢？後面架車嚟緊，點煞得切呀？」

其後網上有車cam片段流出，大家姐與家人看畢，揚言追究，「點解條路停咗架（工程）車，（路面）冇任何指示牌，我會聯絡（警方）交通部，睇佢哋點樣調查件事同會有咩答覆，另外都會諮詢其他專業人士意見。」

事發於今日（18日）中午12時48分，警方接獲一名的士司機報案，指駕車駛經青馬大橋時，有一塊指示牌倒下，擊中其車身。消息指，青馬大橋營運商派出工程車於12時43分到場處理，的士其後駛走。僅1分鐘後，涉事電單車駛至直撞工程車車尾，姓林（22歲）鐵騎士倒地頭部重創，送往伊利沙伯醫院搶救後，下午5時01分終告不治。

案發一刻車cam片段曝光，可見鐵騎士一直沿左線行駛，期間未有減速，直撼向前方一輛工程車，登時傳出「嘭」一聲巨響，有零件及雜物拋上半空。從片段可見，當時路面未有任何雪糕筒、指示燈或指示牌等，但工程車車頂有閃燈，前面近20米則有一輛的士，車旁有一名工作人員。路經駕駛者親睹意外，不禁發出「嘩」一聲。

22歲鐵騎士頭部重創，大量出血，送院搶救。（翁鈺輝攝）

事發前，青馬大橋一塊指示牌倒下擊中的士，營運商派工程車到場處理。（蔡正邦攝）

地上遺下大量血跡，電單車放有運輸公司車尾袋。（蔡正邦攝）

電單車直撞工程車車尾 現場遺大量血跡