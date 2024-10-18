沙田自修室怪漢　屢寫Memo貼女學生鞋頭「借鞋一用？」　一男落網

沙田圖書館自修室驚現怪漢！近日有網民表示，其女兒早前在上址自修室溫書期間，赫見自己鞋頭被陌生人張貼便利貼（Memo紙），內容提及「方便借你的鞋一用嗎？」，其女兒沒有理會，之後繼續如常到自修室。惟到本周二（15日），女兒鞋頭再被貼上Memo紙，內容看似是同一人所為。網民公開事件，並呼籲其他學生留意自身安全，又陪同女兒報警。據悉，警方於昨日（17日）以涉嫌「遊蕩罪」拘捕一名34歲本地男子。



有網民指，女兒在沙田自修室溫書期間，赫見自己鞋頭被陌生人張貼Memo紙。（梁偉權攝）

有網民在Facebook分享，較早前其女兒到沙田圖書館自修室溫書期間，離開座位時突然發現自己鞋頭，被張貼memo紙仔，內容寫上「方便借你的鞋一用嗎？」，女兒由於不明所意，因此沒有理會。

直到本周二（15日），女兒如常放學後到自修室溫習，期間聽到坐對面有拉椅聲等動靜，以為踢到對面座位，因此低頭看一看自己穿着的上學皮鞋，怎料再發現被張貼兩張Memo紙仔，而內容寫上「唔好意思，唐突地問」、「Hi, 又坐係你對面，打攪了，想借你鞋一用。」帖主指內容令人震驚，並顯示為同一人所為，「疑人似乎已經認得我個女」，質疑女兒已被人點相。最終，女兒趁其他人離座時，混入人群一同離開。

事主續指，疑人每次均選擇坐女兒對座，因此未能一睹疑人容貌，惟從外露髮型得知對方為一名男性。事主呼籲，其他到自修室同學仔「多留意自身安全」，若再遇到疑人建議向當值職員求助。事主最終指，已陪同女兒到警署報案，並得悉警方破案迅速，即日已拘捕疑犯。

使用自修室的張同學表示，自修室內有職員長期巡邏，惟難察覺事件。（梁偉權攝）

《香港01》記者今日 （18日）到場視察，自修室如常開放到晚上10時，現場有職員駐守。到訪自修室溫書的張同學表示， 自修室內有職員長期巡邏，「例如你瞓咗覺佢會拍醒你」。但他認為上述事件職員難以留意，「痴memo喺隻腳度，睇唔到㗎嘛，你唔會覺㗎嘛」，而且自修室的檯凳底部是互通，沒有隔板。張同學續指，自身並沒遇過上述事件，認為社會上有部分人「有呢方面嘅癖好」，不應該這樣做。

據悉，警方於昨日 （17日）接獲涉事母女報案，指女兒分別在10月2日及15日於沙田自修室內，鞋頭及地下被告貼上字條。警方即日以涉嫌「遊蕩罪」拘捕一名34歲本地男子，他報稱任職售貨員。消息指，被捕人受警誡下，承認紙條是被他寫，目的想結識受害人。沙田警區刑事調查隊第3隊跟進案件。