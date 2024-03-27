男醫生穿上女生校服入校遊蕩　被捕發現另藏4校校服　認罪候判

男醫生涉換上長沙灣佛教大雄中學的白色連身裙校服，並戴上假髮及眼鏡，進入了該校遊走，女教師查問後雖成功逃走，最後遭警方拘捕，並在其私家車上發現另4套其他學校的校服。男醫生今（27日）在西九龍法院承認遊蕩罪裁判官把判刑押後至4月24日，以待醫生的感化和社會服務令報告，期間他准繼續保釋。



被告廖許延，36歲，報稱醫生。被控於去年11月20日，在長沙灣佛教大雄中學遊蕩，令X合理地擔心自身的安全和利益。

被告廖許廷承認易服進任長沙灣佛教大雄中學遊蕩。（資料圖片）

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被女教師查問即逃至蘇屋邨

案情指，該校一名女教師於案發日中午12時許午飯時間，發現一名「女學生」在校內的一樓走到二樓。女教師問「女學生」前往何處，對方輕聲回應正前往課室。女教師繼而問對方要到哪一間課室，該「女學生」便衝向地下，並逃至蘇屋邨。

聲音低沉身形似男人

由於女教師覺該名「女學生」聲音低沉，身形亦似男人，遂通知校長並報警。警員翻看閉路電視片段，發現被告曾駕駛私家車到蘇屋邨，並拍到他進入學校時身穿該校的白色連身校裙，及戴上假髮和眼鏡。

被告私家車上有另4套校服

警員其後鎖定被告的身份，同日拘捕他，在其私家車發現他除案發時所穿的校服外，有另外四套中學的校服。

案件編號：WKCC5001/202