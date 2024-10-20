海關兩日兩破海路私煙案拘7緬甸漢　檢5300萬支私煙值$2.4億

香港海關過去一星期加強打擊海路走私香煙活動，過去兩日（18及19日）連破兩案，共檢獲5300萬支未完稅私煙，估計市值約2.4億，應課稅值約1.7億；其中部份為「白牌煙（即售價低於或接近煙稅價錢零售的私煙）」。行動中，7名年齡介乎28至51歲的緬甸籍男子被捕，包括1名船長和6名船員。案件仍在調查中。



港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康（右）及海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰（左）交代案件。

稅收罪案調查科前日（18日）於葵涌海關大樓驗貨場，檢查一個從台灣抵港並準備轉口到內地佛山、報稱載有回收金屬的40呎貨櫃。關員在貨櫃中，檢獲約1100萬未完稅香煙，估計市值約5000萬元，應課稅值約3600萬元。海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，相信該貨櫃在抵達香港碼頭後，會以各種不同理由更改貨物的目的地，例如聲稱需在港進行檢疫，再將貨櫃內私煙偷運進入香港。

及至昨日（19日）上午，稅收罪案調查科再留意到一艘與活躍於海路的走私香煙集團的可疑貨船，正進行走私行動。當時貨船採取迂迴路線，經由內地珠江口南面海域往大嶼山航行。由於海域屬內地水域，香港海關聯同內地海關一同對貨船展開監控，並留意到貨船利用早上繁忙海上交通，以其他船隻作掩護，亦在附近海域發現多艘由集團顧用的「散水艇」，企圖監視海關行動。

行動中共檢獲5300萬支未完稅私煙，估計市值約2.4億，應課稅值約1.7億。（林振華攝）

港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康交代行動細節指，經過搜查後，在青衣南對開海面發現目標船隻，正當兩艘高速截擊艇準備上前採取行動時，船隻突然180度改變航行方向，並加速離開現場，逃避海關人員截查。

為保障安全及截停船隻，海關人員採取強行登船策略以控制並搜查船隻。期間，船長對提供載貨倉單支吾以對，未能提供相關文件及交代貨物資料，故引起海關懷疑並作進一步調查，發現船上4個貨櫃藏有大量未完稅香煙，關員隨即拘捕包括船長在內共7名船員。

林威杰續指，該四個貨櫃中，共檢獲約4200萬枝未完稅香煙，估計市值約1.9億，應課稅值約1.4億。其中兩個貨櫃中的私煙為「白牌煙」，其餘2個貨櫃為傳統私煙。案中7名年齡介乎28至51歲的緬甸籍男子，包括1名船長和6名船員被捕。其中47歲船長將被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動，並重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。