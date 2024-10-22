元朗大王廟火｜疑雪櫃短路引致火警　老街坊憶昔日廟內玩耍

元朗一級歷史建築「大王古廟」昨晚（21日）發生火警，消防雖將火救熄，但古廟「燒通頂」，內部嚴重焚毀，幾成廢墟。警方初步相信火警疑電櫃短路所致。

今早（22日）記者訪問村民，有七旬老街坊憶述昔日在廟內玩公仔紙及十五糊的日子，直言古廟有歷史價值。區議員李啟立期望當局可協助業主盡快復修。



古廟「燒通頂」，內部嚴重焚毀，神像被燒至灰白。（翁鈺輝攝）

大王古廟主奉的洪聖大王及楊侯大王。（網上圖片）

大王古廟亦供奉其他神明。（區議員李啟立提供圖片）

根據報導及資料，1923年起元朗鄉民每逢十年就舉辦例醮，祈求合境平安，百業興旺。以往多年，村民舉醮時會到元朗舊墟的大王古廟和玄關帝廟迎神回醮棚安奉。翻查古廟昔日的網相，正門直入可見廟內主奉的洪聖大王及楊侯大王，兩旁亦有供奉其他神明。不過今早記者拍攝火場環境時，發現已被洪聖大王及楊侯大王燒成灰白色，其中一尊神像頭部已燒至脫落。

大王古廟內部嚴重焚毀，幾成廢墟。（羅敏妍攝）

年屆七旬的村民吳生自言在大王古廟「由細玩到大」，指古廟有歷史價值，內有多個神像，而且結構良好，早年外牆亦有翻新，所以一直都香火鼎盛，並形容附近眾多村民都「以佢（古廟）為中心」。他續指，古廟歷年有多任廟祝，「年代唔同，打理都唔同」，他指以往塔香較少，現時塔香則較多。

另一名七旬村民伍生亦指，古廟逾百年歷史，他十多歲已和村民到廟內拍公仔紙及玩十五糊，形容廟內「好清涼」。古廟經歷火災，現時幾乎淪為廢墟，伍生無奈道：「無辦法啦。」

元朗區議員李啟立今早重返現場向警方及消防了解火警原因，並引述屋宇署職員指古廟暫無危險，不會影響附近居民往來。他指廟內有石埤記錄元朗舊墟發展的歷史，平日香火鼎盛，期望當局可協助業主盡快復修。