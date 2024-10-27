涉嫌擸鐮刀指嚇食環　68歲粉嶺男小販翌日落網

周六（26日）粉嶺聯和墟一名小販與食環署職員發生衝突，更手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵：「我唔斬你幾個, 我跟你......」警方今日接獲食環人員報案，到場拘捕一名68歲男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「阻礙公職人員執行職務」，將其扣留調查。較早前一名女子涉嫌無牌販賣被捕。



女檔主阻止人員拿取一梳香蕉，男檔主加入協助。（皇后山乜都友fb群組／版主Desmond wang）

事發於10月26日上午10時許，目擊市民拍下粉嶺聯和墟小販與食環署職員衝突過程。片段中食環署人員與女檔主拉扯一梳未熟的香蕉，隨即一名男檔主衝上來阻止。他與食環署人員口角後，突然拿起地下一把鐮刀，食環署人員見狀即喝止：「放低武器！你放低把嘢呀！你唔好咁呀！」但男檔主沒有理會，反吼道：「想點咪想點囉……咩唔夠膽吖！殺三幾個隨便。」雙方不斷對質。

食環署在該次打擊無牌小販行動，拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具，期間有一名男子手持鐮刀阻礙食環署人員執法，案件交由警方調查及跟進。

警方今日（10月27日）上午約8時50分接獲一名政府部門人員報案，指其在上水和滿街遇見一名男子，懷疑該名男子昨日在該部門人員於和滿街及聯安街進行打擊無牌小販行動期間，曾經言語恐嚇及手持鐮刀阻礙公職人員執行職務。警員接報到場，經初步調查後，拘捕該名68歲姓何本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「阻礙公職人員執行職務」。他現正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進，警方提醒，刑事恐嚇屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁5年。

至於較早前被捕的姓譚（64歲）的女販，報稱執貨期間弄傷手腕，被送往北區醫院就醫。食環署昨日表示，人員在處理上述事件時，已開啟個人隨身攝錄機拍攝過程，以協助調查，並嚴正聲明前線人員執法時受侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可接受；署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。發言人又重申，襲擊執法人員或妨礙公職人員執行職務均屬違法行為，須負上法律責任，市民應尊重執行職務的公職人員，與他們充分合作。

▼連環圖．爭執全經過▼



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片段亦拍攝到食環署人員斥責男檔主為慣犯：「成日係度咁。」男檔主又指：「係，夠膽你就嚟吖。我唔斬你幾個, 我跟你頭。」食環署人員聞言即回應：「你係咪恐嚇，你係咪要斬我哋？」現場有4名男職員圍住兩小販，另外有職員驅散圍觀巿民及拍攝爭執的過程。

其後食環署人員質問貨物誰屬，二人一度否認是物主，食環署職員即說：「唔係就行開啦。」惟二人卻堅拒食環人員取走貨物。職員又質問是否要「斬我哋」，女檔主反指：「你係咪攞先？」雙方繼續對峙，片段就此完結。

女販阻止人員拿取一梳香蕉，男販加入協助。（皇后山乜都友fb群組／版主Desmond wang）

《香港01》昨日下午再到現場視察，現場為聯和墟街市及熟食中心地下走火通道防煙門出口的凹位，可見男女小販擺賣的水果及貨籃等物品，未被食環署人員收走，仍然佔據部分出口位置，及後事件中的男小販回到現場整理貨物。