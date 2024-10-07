保華建業子公司涉拖欠工程費1584萬　遭兩公司入稟追討

承建多項政府公營房屋項目的保華建業，名下子公司疑拖欠2間工程公司共逾1584萬元款項，涉及東涌第27區居屋發展計劃，及擬建香港國際學校學生活動中心之工程，兩工程公司上周五入稟高等法院追討欠款。



兩案原告分為：誠訊機建有限公司，及SKYFORCE ENGINEERING LIMITED，被告為保華建築營造有限公司及保華建築有限公司。

兩工程公司入稟高等法院，向保華建業的2間子公司追討逾1584萬工程費。(黃浩謙攝)

東涌居屋工程被指拖欠328萬

誠訊的入稟狀指，保華是東涌第27區居屋發展計劃的承建商，誠訊是保華的分判商，在2017年起負責居屋發展計劃的泥井及地渠工程。誠訊稱截至2023年10月26日，保華拖欠工程款項約328萬元，違反合約。誠訊多番追討無果，遂入稟追討欠款連利息。

大潭水塘道工程被指拖欠逾1200萬

SKYFORCE ENGINEERING LIMITED的入稟狀則指，截至今年7月30日及10月2日，保華分別拖欠2筆184萬元及1071萬元工程款項，涉及大潭水塘道鄉郊建屋地段第1199號，擬建香港國際學校學生活動中心的冷氣及電力等工程費。

翻查資料，保華建築有限公司早前疑向供應商購入鋼筋後未付清款項，上月遭高力鋼鐵(香港)有限公司入稟追討逾1072萬欠款連利息；冠華世界（周氏）企業有限公司上月亦向保華建築有限公司提出清盤呈請，公司清盤呈請聆訊排期於2024年12月4日進行。

案件編號：HCA1998/2024,HCA2000/2024