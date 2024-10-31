粉嶺停車場72車遭淋油扑玻璃　警新界北反黑拘6男涉刑毁

粉嶺龍躍頭兩個屬同一經營者的露天停車場，昨日（30日）分別遭歹徒闖入扑爛車窗及淋紅油，共計70部車慘遭破壞。此外，該經營者位於龍躍頭段老圍一村屋停車場亦有2部車輛被毀壞。有車Cam片拍得約4名持械蒙面歹徒，乘坐一輛黑色客貨車至其中一個露天停車場向不同汽車扑窗。新界北總區反三合會行動組人員昨日（30日）及今日（31日）分別在上水及荃灣區共拘捕6名本地男子，年齡介乎37至43歲，涉嫌「刑事毁壞」。所有被捕人現正被扣留調查。



停車場內58部車被淋紅油。（蔡正邦攝）

兩個停車場相隔約950米，據悉屬同一經營者。消息稱，經營者沒有黑社會背景。

其中一名被淋油的林姓車主稱，泊車近4年，每部車月租1,800元：「我有兩部車，一部工程車一部私家車，全部淋晒。」據其他車主向他表示，歹徒是凌晨1時到來犯事。林指，多年來一直相安無事，日後亦會繼續泊在這裡。

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停車場內58部車被淋紅油。（網上圖片）

車cam片段顯示拍攝時間為今日凌晨1時許，見到涉案黑色客貨車停在停車場內，3名蒙面歹徒下車，其中兩人手持棍狀物，一人更拿着斧頭；客貨車前方遠處另有一名身穿深色衣物的可疑人現身。3人下車後聯同早已身在停車場內的另一人，各自在場內遊走，以手上武器大肆破壞場內車輛。接載歹徒到場的客貨車，則於「落客」後立即駛離現場。

蒙面歹徒手持武器從一輛黑色貨車下車後，打爛車場內車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

數名持武器的蒙面歹徒於車場內遊走，打爛多部車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）