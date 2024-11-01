警搗新興毒品太空油煙彈工場拘20歲無業男　形容太「兇」油可致命

警方毒品調查科搗破長沙灣工廈一個太空油製作工場，案中檢獲合共約1.5公斤懷疑依托咪酯，拘捕一名20歲無業男，將被控管有第1部毒藥案件罪名。依托咪酯是一種根據法律需要醫生處方的麻醉劑，被不法分子混入電子煙彈，成為俗稱「太空油」的新興毒品，近年被青少年濫用。警方直斥毒販行為不負責任，為了謀取利潤而製造太空油是十分可恥，而且加工工場環境簡陋，土法製造的太空油分分鐘令吸食者致命。



警方形容太空油為太「兇」油，可以用電子煙吸食，容易被人誤會可輕易吸食，以致吸食人數有上升，警告切勿吸食，並提醒家長留意子女有無怪異舉動，例如抽搐等，以判斷有無吸食太空油習慣，盡早向警方及社工求助。



警方檢獲大量空的電子煙彈，不法分子將太空油注入其中出售。（王譯揚攝）

警方表示，自2023年中起，香港涉及俗稱「太空油」的依托咪酯有上升趨勢，今年截至9月30日，已錄得共60宗涉及依托咪酯案，合共拘捕98人，當中16人為21歲以下。相比2023年全年只有29人被捕，有大幅上升的情況。今年合共檢獲2.8公斤依托咪酯、510毫升太空油，亦較去年全年0.6公斤急增。

毒品調查科探員根據情報分析及深入調查，鎖定長沙灣區一工廠大廈單位，相信有人用依托咪酯粉末，加工後變成液體及注入煙彈出售。昨日（10月31日）人員在工廠大廈截查一名由單位步出的本地男子，將他帶入單位後，在單位內檢獲約1.3公斤依托咪酯、200毫升液體依托咪酯、362個載有液體依托咪酯的電子煙彈、加工工具等。

警方檢獲1.3公斤的依托咪酯(第一部毒藥)。（王譯揚攝）

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人員拘捕鄧姓20歲男子，他報稱無業，將被檢控管有第1部毒藥案件罪名，明日在西九龍裁判法院提堂。調查發現工場營運個多月，毒販將依托咪酯混入不同香味的甘油，加熱成為液體依托咪酯，即俗稱「太空油」，然後注入煙彈後出售。毒品調查科署理警司湛耀光形容，加工工場環境簡陋，土法製造的太空油分分鐘令吸食者致命，直斥毒販行為不負責任，為了謀取利潤而製造太空油是十分可恥。他相信警方已成功從源頭堵截，該批太空油未流出市面。

毒品調查科總警司吳頴詩（中）、署理警司湛耀光（左）及香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君（右）。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指，依托咪酯的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外、甚至被性侵，有病人送院前已死亡，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生，詳細情況仍在調查中。

慢性毒性方面，令身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應。亦會令女性雄性荷爾蒙變多，會令皮膚變差，月經失調，更會令陰部變型。依托咪酯作為門戶毒品，因是入門級，會令濫用者對其他毒品的看法改變，增加毒品社交圈，令他們更易接觸其他毒品。

警方留意到社會各界關注本港濫用太空油有上升趨勢，警方會繼續加大執法力度，阻止太空油流入香港，作出源頭堵截，與本地、內地、海外執法機構加強合作，留意各類毒品的販運趨勢，適時作出行動。

依託咪酯屬第1部毒藥，屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制，管有已屬於違法。根據醫學報告，濫用依託咪酯會引起噁心、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛、局部注射部位疼痛，亦會出現不良反應包括血壓降低、肌肉抽搐、上癮，甚至令服用者失憶、昏迷、死亡。非法售賣或管有太空油同屬刑事罪行，一經定罪，最高可判罰款10萬元及入獄2年，呼籲市民切勿以身試法。

今年施政報告附篇提出須加強對依托咪酯的管制，政府建議將依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標明年上半年完成將依托咪酯列為毒品。被問及第1部毒藥案件刑罰低，是否應加快立法，警方指留意到太空油被濫用的趨勢，但立法程序需時，希望明年能完成。警方在2023年知悉太空油有機會被濫用，警方已不斷向學校、市民宣傳太空油的危害。