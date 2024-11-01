有片│大角咀男身掛疑電子煙　腳步浮浮仆倒　目擊者﹕疑揩太空油

毒品害人，新興毒品卻層出不窮，近日更興起俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，吸食後恐禍害更深！網上今日流傳1段影片，在大角咀晏架街公廁對開有1名染啡髮的年輕男子，胸口掛有1支懷疑電子煙，腳步浮浮走路不穩，後來他走上行人路時，失衡向前仆倒，整個人瞓身「趴街」、五體投地倒在地上，但表情仍是一瞼茫然。



男子其後曾試圖站起，但似乎無法控制身體，只能用雙手撐起上身，下半身無法發力。有途人見到他跌倒狀況而不禁側目，有人更站近他身旁，似想查看情況。上傳影片者表示﹕「極度懷疑呢條友hi 左（揩咗）太空油，身體嗰支嘢有煙發出，腳步極度不穩，黎遠見到女仔就撲，最終p k（X街）」。



「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。



現場是大角咀晏架街公廁對開，染啡髮、身穿黑衣黑褲及踢拖的年輕男子在行人路上行走，胸口掛有1支懷疑電子煙。（網民Kristy Ko上傳至香港突發事故報料區）

有目擊者將1張照片及1段影片上傳facebook香港突發事故報料區，相信拍攝於大角咀晏架街公共浴室及公廁對開行人路。照片中可見1名染啡髮、身穿黑衣黑褲及踢拖的年輕男子在行人路上行走，胸口掛有1支懷疑電子煙。而影片見到男子步履不穩，打斜走上行人路時，更疑似腳軟失足，整個人向前仆倒，當場五體投地。另子跌倒時未見有做出以手支撐的反射動作，之後他在地上掙扎，曾嘗試站起身，但未能控制四肢，只成功以雙手撐起上身，下身則緊貼地面，雙腳亂晃。

男子步履不穩，打斜走上行人路時，更疑似腳軟失足，整個人向前仆倒，當場五體投地，跌倒時未見有做出以手支撐的反射動作。（網民Kristy Ko上傳至香港突發事故報料區）

影片引起網民熱議，紛紛質疑該男子吸食毒品，「頸仲掛住1支太空油電子煙喎」、「毒品害人不淺」、「睇佢都好後生啫，自愛啲啦唉」。有網民指太空油為新興毒品，在年輕人之間興起，更曾目擊有年輕人在街頭吸食後發呆失控，「深水埗都見過有十幾歲嘅男仔係咁樣，呆咗嘴角流口水成身僵硬咁」。

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「太空油」可透過電子煙產品吸食 如同吸毒​

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食。「太空油」沒有標準成分，但主要成分通常為一種名叫依托咪酯，按法例須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。濫用「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。因此，吸食「太空油」如同吸毒，警方曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油。（翁鈺輝攝）

警方檢獲的太空油是「依托咪酯」，一種用於麻醉及鎮靜的藥物，受香港法例管制。（葵青警區 facebook）