太空油｜港至少3宗疑吸太空油致死　醫生警告恐遭性侵、陰部變形

毒品害人，本港過去一年濫用新興毒品「太空油」的數字急劇上升，警方數字顯示去年就太空油拘捕的人數僅9人，今年已急增至98人，當中16人為21歲以下，情況令人憂慮。有醫生指出，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生。他指根據臨床顯示，太空油的急性及慢性毒性可導致嚴重後果，舉例指有濫用者被性侵，女性則可能會因雄性荷爾蒙變多，令陰部變形。



毒品調查科總警司吳頴詩（中）、署理警司湛耀光（左）及香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君（右）。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指，「太空油」依托咪酯的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外、甚至被性侵，有病人送院前已死亡，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生，詳細情況仍在調查中。他解釋，當檢查病例時，若沒發現其他可疑原因導致死亡，亦化驗出依托咪酯時，會懷疑與死亡原因有關。

慢性毒性方面，依托咪酯會令身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應；亦會令女性雄性荷爾蒙變多，會令皮膚變差，月經失調，更會令陰部變形。張耀君又指，依托咪酯作為門戶毒品，因是入門級，會令濫用者對其他毒品的看法改變，增加接觸使用毒品社交圈，改變大腦獎勵迴路，令他們更易接觸其他毒品。

依托咪酯屬第1部毒藥，屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制，管有已屬於違法。根據醫學報告，濫用依托咪酯會引起噁心、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛、局部注射部位疼痛，亦會出現不良反應包括血壓降低、肌肉抽搐、上癮，甚至令服用者失憶、昏迷、死亡。

警方提醒市民，特別是青少年，「太空油」為毒販巧立名目推出的產物。「太空油」貌似電子煙油，吸食電子煙本身已經對身體有害，何況太空油本就是毒品。電子煙彈除了會被混入「依托咪酯」外，亦可能被混入其他毒品，包括大麻、冰毒及K仔等。

毒品調查科總警司吳頴詩指，太空油的「空」字，其實是「兇險」的「兇」字，吸食後分分鐘致命。警方特別提醒家長及老師，留意子女或學生有無吸食或持有電子煙，因為隨時含有太空油。家長及老師可觀察他們有無怪異舉動，例如抽搐等，從而判斷他們會否已有吸太空油習慣。

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警方一直無間斷在香港每個角落，宣揚禁毒信息，包括成立「禁毒領袖學院」及舉行抗毒活動，例如即將於西九文化區舉行的「童你 T.A.L.K. LOL Party 2024」，向市民宣傳「太空油」的危害。警方亦將於11月推出禁毒宣傳車，一連15日走訪港九新界，向廣大巿民傳遞「毒品，咪制！」的信息。

警方亦會繼續透過與社會不同界別及持份者包括禁毒處、懲教署、教育界（包括於校內講座中宣傳「太空油」的危害）、社福界、非政府機構、傳媒等合作，向學生、青少年及其家長推行禁毒教育和宣傳，加強大眾的禁毒意識。毒品調查科亦已向全港學校發放有關「太空油」的資訊圖。

警方強調，非法售賣或管有太空油同屬刑事罪行，一經定罪，最高可判罰款10萬元及入獄2年，呼籲市民切勿以身試法。