太空油｜明年擬列毒品　團體﹕極快冒起憂已擴散　有小學生接觸

新興毒藥「太空油」依托咪酯在港濫用情況急速擴散，香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫指，本港至今至少3宗疑似吸太空油致死病例。依托咪酯目前只受《藥劑業及毒藥條例》監管，不受《危險藥物條例》監管，罰則大有不同。保安局擬明年立法將太空油列為毒品，關注青少年濫藥問題的社會服務機構歡迎當局將太空油立法正式列為毒品，但相信成癮問題已經擴散，太空油在年輕人中流行，甚至荼毒小學生，形容此藥冒起得極之快速，比曾是年輕人間的「毒王」氯胺酮冒起得「快好多倍」，需要靠多方努力去應對。



所謂太空油是「依托咪酯」，一種用於麻醉及鎮靜的藥物，受香港法例管制。（香港警察 facebook）

「太空油」依托咪酯目前只受《藥劑業及毒藥條例》監管，不受《危險藥物條例》監管，即未屬於「毒品」，暫時屬「第1部毒藥」。兩者罰則大相徑庭，販運毒品最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁；非法管有及售賣的最高刑罰是罰款10萬元和監禁2年。

今年施政報告附篇提出須加強對依托咪酯的管制，政府建議將依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標明年上半年完成將依托咪酯列為毒品，屆時非法管有或吸食含依托咪酯的「太空油」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

一直關注太空油濫用情況的社區藥物教育輔導會總幹事伍家順形容，太空油冒起得「極之快速」，甚至比「毒王」氯胺酮冒起得「快好多倍」。（受訪者提供）

一直關注太空油濫用情況的社區藥物教育輔導會總幹事伍家順形容，太空油冒起得「極之快速」，甚至比曾是年輕人間的「毒王」氯胺酮冒起得「快好多倍」，機構調查顯示大部分年輕人因為好奇而接觸此藥物，更收到外展社工回報有高小學生接觸太空油。他坦言太空油成癮問題已經擴散，可預期禁之不絕，但認為「永遠唔會太遲」，歡迎當局將太空油立法正式列為毒品的計劃。

依托咪酯是一種有鎮靜作用的麻醉劑，能夠上癮。他指青少年濫用太空油的趨勢「令人不安」，其中一個原因太空油「上腦好快，亦都散得好快」，藥效可能10多分鐘就散去，所以比較隱蔽；加上賣家會加色加味，青少年覺得「好靚、好多味」而購買。而且，太空油煙彈價格不高，一般300元一顆，最便宜僅需100元，年輕人容易入手。

關注青少年濫藥問題的社會服務機構表示，太空油在年輕人中流行，甚至荼毒小學生，相信成癮問題已經擴散，形容此藥冒起得極之快速，可預期禁之不絕，但歡迎當局將太空油立法正式列為毒品：「永遠唔會太遲」。（資料圖片）