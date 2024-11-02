警尖沙咀截停可疑私家車　檢$2萬太空油和K仔　41歲男司機被捕

尖沙咀發現「毒品快餐車」。昨日（1日）晚上約11時，警員巡經梳士巴利道近一間酒店對出，發現一輛私家車形跡可疑，於是將車截停，當場搜出俗稱「K仔」的氯胺酮和4粒俗稱「太空油」的液態依托咪酯，拘捕男司機，警員正點算毒品重量和價值。



就現場所見，被捕男子黑布蒙頭，據了解，被捕男子通過藥物測試。

警員當場搜出俗稱「K仔」的氯胺酮和4粒「太空油」。（李家傑攝）

警員當場搜出俗稱「K仔」的氯胺酮和4粒「太空油」。（李家傑攝）

警方表示，西九龍總區交通部特遣隊昨日（1日）晚上約11時在尖沙咀一帶巡邏期間，於梳士巴利道一間酒店對開發現一輛可疑私家車，遂上前截查。

警員在車上一名41歲姓李本地男司機身上檢獲約37克懷疑氯胺酮及約24克懷疑液態依托咪酯。警員遂以涉嫌「管有第一部毒藥」及「管有危險藥物」拘捕該名司機，他現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品及毒藥總市值約2萬元。

警方重申，依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，最高可判處監禁兩年及罰款10萬元，市民切勿以身試法。油尖警區將繼續致力打擊毒品活動，並重申管有危險藥物是嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬港元及監禁七年。

涉案男子被捕。（李家傑攝）

本港過去一年濫用新興毒品「太空油」的數字急劇上升，警方數字顯示去年就太空油拘捕的人數僅9人，今年已急增至98人，當中16人為21歲以下，情況令人憂慮。

毒品調查科總警司吳頴詩、署理警司湛耀光及香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君日前在記者會上交代濫用「太空油」趨勢，張醫生指出，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生。他指根據臨床顯示，太空油的急性及慢性毒性可導致嚴重後果，舉例指有濫用者被性侵，女性則可能會因雄性荷爾蒙變多，令陰部變形。