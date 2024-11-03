九龍灣奪命車禍︱車cam直擊宏照道轉綠燈　七人車疑衝紅燈肇禍

九龍灣輔警總部對開啓祥道與宏照道交界，昨日（2日）發生致命交通意外，上午約11時20分，當時一名67歲姓陳男子駕駛一輛電單車接載61歲姓方妻子沿宏照道南行，42歲許姓男子正駕駛七人車沿啓祥道西行，當七人車駛至啓祥道及宏照道交界時，據報與該輛電單車相撞，陳男當場吐血昏迷，送院後證實死亡，方女一度昏迷。許男受輕傷送院，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪名被捕。



上午11時20分，其他車輛駛至宏照道，前方正是啟祥道，車輛按照燈號停下。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

上午11時20分，其他車輛駛至宏照道，前方正是啟祥道，車輛按照燈號停下。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網上流傳事發前「車cam」影片，可見上午11時20分，其他車輛駛至宏照道，前方正是啟祥道，車輛按照燈號停下，隨後燈號轉綠，車輛沿宏照道駛過啓祥道，由於被其他車輛阻擋，無法拍下車禍過程，車上有一把男聲表示「哦，炒咗，咁都炒得？」。

隨後燈號轉綠，車輛沿宏照道駛過啓祥道，換言之，其他沿啟祥道行駛的車輛理應按照燈號停下，但七人車在啓祥道及宏照道交界和輛電單車相撞。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於被其他車輛阻擋，無法拍下車禍過程，車上有一把男聲表示「哦，炒咗，咁都炒得？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

換言之，其他沿啟祥道行駛的車輛理應按照燈號停下，但七人車在啓祥道及宏照道交界和輛電單車相撞，上載影片的網民估計「影唔到相撞過程」，明顯有車衝燈，其他網民指出「呢邊都已經綠燈行車，佢一定係衝燈」、「上到庭無得打啦」。

男傷者口吐鮮血，救護員即場為他急救。

當時現場圖片可見，陳男口吐鮮血，要救護員即場為他做心外壓急救。七人車車頭及右邊車身損毀，擋風玻璃碎裂，車牌甩脫；電單車亦有損毀，零件散落地上。當時，警方封鎖現場調查，又剛巧反恐特勤隊人員路經，協助指揮交通。

女傷者倒地受傷，救護員為她檢查傷勢。

私家車與電單車相撞，電單車上一男一女受傷倒地。

私家車司機看着救護員替鐵騎士急救。（翁鈺輝攝）

反恐特勤成員剛巧路經事發現場，亦協助指揮交通。（翁鈺輝攝）

▼電單車兩人倒地受傷 私家車司機協助調查▼



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▼七人車及電單車損毀 碎片散落地上▼

