元朗單車舖爆炸　店主自行救火未果　警指火警無關電動單車│有片

網上流傳一條僅約半分鐘的影片，可見位處元朗的一間單車舖突然起火。一名相信是店主的男子，曾走入火警現場嘗試救火，但未能成功，火勢更突然加劇，並發生爆炸。所幸事件中無人受傷。網上有傳火警為電動單車引起，警方回覆《香港01》指，初步調查相信為店舖電線過熱引起，與電動單車無關。



相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)

該段網上片段長約32秒， 可見該單車舖的其中一個工作間突然起火，噴出火花並發生最少兩次爆炸。相信是店主的男子，趁火勢不大時走近該工作間，將部份燃燒的物件扔走，以防蔓延但未果，火勢卻越燒越旺。附近有人大叫：「老細試下閂大掣呀」，但大掣在店內，故亦欲救無從；而拍片者則在旁欲言又止：「嗰啲咁嘅電，真係...」

警方回覆指，周一（4日）下午5時57分，警方接獲報案指元朗俊賢坊地下一間單車店發生火警，並傳出爆炸聲。消防及警方接報到場時，火勢已經熄滅，事件中無人受傷。經初步調查，相信店內有電線過熱導致火警，期間令店內一些油漆筒過熱，引起爆炸。火警起因無可疑，案件列作「火警」處理。鑑於網傳爆炸疑因電動單車引起，警方回覆指，事件相信與電動單車無關。

相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)

相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)

相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)

相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)

相信是店主的男子，趁火勢不大時嘗試救火，但不成功。隨後店內發生爆炸。(網上片段截圖)