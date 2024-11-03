內地手機修理時爆炸維修員遭火球噬臉燒傷 組裝機用雜牌電池出事
撰文：ETtoday
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河南安陽一名男子近日發現手機的電池異常膨脹，將手機拿到維修店處理。
不料，維修員將電池取出之後，電池竟突然爆炸，導致維修員的臉部遭燒傷。
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從監視器拍下的畫面中可以看見，當時維修員已經把電池取出，放在一旁，正要處理另一支手機。
結果一旁的電池突然「砰」的一聲就爆炸了，並有火焰朝著維修員的臉上噴。
維修員連忙閃躲，但不慎摔倒在地。
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他表示，自己的頭髮被燒掉了一些，嘴巴也被燒傷，但還好不算太嚴重：
拆下來才幾分鐘，一下就爆炸了。
維修員說，爆炸發生之後，他才知道該手機是顧客在網絡上購買的「組裝機」，已經使用幾個月了，電池也是第三方的雜牌：
人沒事，也沒燒到其他手機，不幸中的萬幸。
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