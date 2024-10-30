內地品牌尿袋爆炸　近半年用得3次　客廳嚴重燒毁｜3招防爆炸貼士

近日，有用家報導一款小米磁吸行動電源（俗稱「尿袋」）在使用不久後突然爆炸，導致客廳一角遭到嚴重破壞。很多用家為了讓手機全部都有足夠電量，都會帶尿袋出街，因此正確的使用方法絕對不能忽略。



尿袋爆炸事件發生在事主吳女士家中，當時她的尿袋正在充電，卻在半夜無預警地發生爆炸。吳女士提供的照片顯示，爆炸後客廳一片狼藉，家中傢俱被燻黑，物品嚴重受損。儘管這款尿袋是從小米官方寄貨送出，而且是在上年4月購買，近半年只使用2次，卻發生爆炸事故。

事發後，吳女士迅速與小米客服聯繫，要求賠償及解釋。小米隨即收集了吳女士家中損壞物品的照片，並表示將涉事產品送交廠商進行進一步檢測，以確認事故原因。根據小米的回應，檢測結果將決定後續的賠償與處理方案。

此外，據吳女士反映，網上有其他用家也遭遇了類似的爆炸情況，許多人對於尿袋的品質提出了質疑。針對這些用家的擔憂，小米客服表示目前仍在分析產品原因，後續會依據結果進行處理。

使用注意事項

尿袋屬於鋰電池儲存裝置，如果操作不當或品質欠佳，可能會引發過熱或爆炸等風險。以下3大日常使用的建議，用家切忌忽略：

1）選擇合格的產品

購買尿袋時應選擇經過嚴格檢測的合格產品，尤其是知名品牌，儘量避免購買價格過低或來路不明的產品。萬一發生意外，也更容易找到相關機構了解情況，或追求賠償。

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2）避免長時間充電

尿袋長時間充電容易過熱，尤其在夜間或無人看管的情況下，可能會帶來潛在危險。建議在充滿電後拔掉插頭，以免持續過度充電。此外，也避免讓行動電源在過低的電量下長時間閒置，定期充電以延長電池壽命。

3）遠離高溫和潮濕環境

高溫和潮濕環境會加速行動電源的老化，甚至引發短路或爆炸。應避免將行動電源置於陽光直射、高溫的汽車內部或其他密閉空間，並盡量保持乾燥，避免在潮濕環境中充電或放置。

資料來源：讀特新聞