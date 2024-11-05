警拘彈票黨8人涉逾70騙案　起回手袋電子產品　另檢太空油等毒品

警方於11月4至5日進行「雷霆24」及「黑狐」行動，搗破一個「彈票黨」詐騙集團，涉及逾70宗網上購物騙案，金額最高一宗案件受害人損失數萬元。警方拘捕8名涉案男女，起回部分失物，包括名貴手袋及電子器材；另搜出冰毒、大麻花、俗稱「太空油」的電子煙彈及毒品包裝工具。其中一男一女被捕人會被暫控「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪，明日（6日）在九龍城裁判法院提堂。



警方西九龍總區科技及財富罪案組高級督察戴雄簡報案情。（林振華攝）

警方西九龍總區科技及財富罪案組高級督察戴雄指，被捕5男3女年齡介乎16至48歲，報稱職業分別為廚師、美甲師、學生及無業，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」，部分人有三合會背景。

戴雄表示，騙徒會在網上購物平台物色想出售二手名貴手袋或電子器材的賣家，訛稱有興趣購買相關貨品。與賣家達成買賣協議後，騙徒會先存入無法兌現的空頭支票，假扮已付貨款予賣家，之後相約賣家見面交收貨品。騙徒收貨後更會向部分賣家聲稱存入的支票金額較協議金額高，要求賣家補回差額，令賣家蒙受更大損失。

被捕人合共涉及超過70宗案件，受害人損失金額由幾百至幾萬元不等，警方仍在計算確實損失金額。據悉，當中涉款最大的一宗案件為手袋交易，受害人損失數萬元。

行動中，警方檢獲名貴物品及毒品等證物。（林振華攝）

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警方搜查犯罪集團的詐騙中心期間，另搜出冰毒、大麻花、俗稱「太空油」的電子煙彈，以及毒品包裝袋和電子磅等包裝工具。

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現時網購盛行，但網上購物陷阱重重，警方呼籲市民網購時應選擇信譽良好及官方網站，亦要清楚銷售廣告價格，有沒有太失實或存在過低的折扣，如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222或瀏覽守網者網頁，亦可下載「防騙視伏器」手機應用程式，輸入相關資料以評估風險。

警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐」，一經定罪，最高判處監禁14年，呼籲市民切勿貪圖「搵快錢」而以身試法。

警方西九龍總區科技及財富罪案組高級督察戴雄簡報案情。（林振華攝）

警方提醒市民，特別青少年，「太空油」為毒販巧立名目推出的產物。「太空油」貌似電子煙油，但「依托咪酯」呢種受法例管制，屬第1部毒藥的成份之外，亦可能混入其他毒品，包括大麻、冰毒及K仔等。警方亦強調，非法售賣或管有「太空油」均為刑事罪行，一經定罪最高可判罰款10萬元及入獄兩年，切勿以身試法。

▼警方有關「太空油」的禁毒資訊▼

