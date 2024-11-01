網上租私樓車位付款後揭受騙　4人共失$22萬　兩男女涉詐騙等被捕

警方在10月接獲多宗涉及租賃車位的騙案，報案人指有人在網上平台聲稱放租私人樓宇的泊車位，惟在向對方付款後前往有關停車場客服中心辦理手續時，方發現所租車位已有其他租客租用，懷疑受騙，遂報警求助。警方經調查後拘捕兩名涉案男女，涉嫌騙去4名受害人共22萬元。



警方表示，經調查後，昨日（10月31日）在騙徒與受害人會面期間，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」，拘捕姓蔣（44歲）男子及姓張（36歲）女子，懷疑與涉4宗發生訴9月22日至10月30日的同類案件有關，兩人現正被警方扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。據悉兩名被捕人不相識。

兩名涉案男女涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」被捕。（警方提供）

調查顯示，兩名被捕人涉嫌用網上取得的業主資料偽造身份證明文件，以假冒車位的業主及代理人，與受害人簽訂合約，從中收取押金及租金。4名受害人分別損失1萬元至7萬元，總損失為22萬元。據了解，被用作放租車位的網上平台為28House及Facebook。

案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進（資料圖片）

警方呼籲，市民網上購買或租用任何物品時，切記小心確認對方身份；特別是租用物業或車位時，應尋找信譽良好的代理公司。付款前，應以各種渠道核實收款戶口，收款人及聯絡人的真僞，例如用防騙手機應用程式「防騙視伏器」檢查有關的電話號碼、收款戶口號碼及可疑網址等等。如果懷疑受騙，應盡快致電999或與反詐騙協調中心24小時熱線18222聯絡。