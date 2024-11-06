土瓜灣棚工墮斃︱家屬路祭　死者遺妻兒高堂　工權會望各界施援

昨午（5日）土瓜灣馬頭角道40號一名44歲姓林男工人拆棚架期間， 連人帶狗臂架從高處墮斃。今早（6日）死者家屬先到殮房認屍，到中午約12時，家屬到事發大廈對開路祭，儀式約一小時，眾人神情哀傷。事主遺孀指丈夫為家庭經濟支柱，即使她自己有做兼職，但因上有高堂，下有一對年幼子女需要供養，同時因處理丈夫喪事需暫時停工，家庭經濟負擔甚大。工權會希望社會各界可施以援手，助林家渡過難關。



昨日有目擊者指未見事主配戴安全帶，工權會總幹事蕭倩文回應時指，暫未知道事發時事主有否配戴安全帶，因業界工人可能會配戴俗稱「褲仔」的半身式安全帶，而非顏色較顯眼的全身式安全帶，目擊者有可能未能認出相關裝備。



事主遺孀與一對子女到場拜祭。（馬耀文攝）

事主遺孀在工權會總幹事蕭倩文陪同下見記者，她指丈夫入行20多年，向來工作小心。林太憶述，昨日收到朋友短信指其丈夫發生意外，她查看新聞才得悉丈夫從高處墮下，並約於下午3時多收到警方通知，遂趕赴醫院了解。她至今未知意外經過，丈夫公司昨日有派人到醫院與她聯絡，但因為她的情緒仍然不穩，希望待心情平伏後再與公司商討。

事主太太（左）在工權會總幹事蕭倩文（中）陪同下見記者，指家庭經濟負擔大，冀善長人翁伸出援手協助渡過難關。（馬耀文攝）

林太與丈夫結婚近10年，育有8歲兒子和4歲女兒，她形容丈夫十分顧家，每逢假日都會陪伴家人。林太指子女知道爸爸因意外喪生，但女兒年幼仍未懂事，未清楚發生甚麼事，較年長的哥哥則難過哭泣。林家較早前獲派公屋單位並已取鎖匙，林太指已繳付裝修訂金，奈何丈夫突然撒手人寰，頓失經濟支柱。

事主遺孀與一對子女到場拜祭。（馬耀文攝）

林太續指，搭棚工作收入較高，即使工作辛苦，丈夫未有打算轉行。丈夫於2年前與數名朋友合伙開設工程公司，以拍檔形式接生意，同時亦到地盤工作。蕭倩文提到，即使事主為公司合伙人之一，但生意數目不穩定，平時亦如打工仔般出糧，加上公司僅開業2年，儲備不多，呼籲社會各界善長人翁伸出援手協助渡過難關。

死者親友到事發大廈對開進行路祭，儀式進行約一小時，眾人神情哀傷。（馬耀文攝）

昨日有目擊者指未見事主配戴安全帶，蕭倩文回應時強調，暫時未有最新資訊顯示事主當時有否配戴安全帶。她估計目擊者所指「見唔到安全帶」指是沒有配戴全身式安全帶，「即係多數係藍色黃色嗰類」，惟行內工人常配戴的是俗稱「褲仔」的半身式安全帶，配合爬山繩去使用，目擊者可能認不出相關裝備。

蕭倩文強調，暫時未有最新資訊有關事主當時有沒有配戴安全帶。（馬耀文攝）

蕭倩文認為半身式安全帶未必是一個最合適的防墮裝置，因半身式安全帶缺乏安全標準，即使配合使用爬山繩，可能只是合乎爬山標準，未知是否適用於工作上。加上半身式安全帶在工人跌下時會令腰受傷，無法完全保護工人，她指工人最理想應使用全身式安全帶。

蕭倩文又提到，當局如指明禁止使用半身式安全帶，相信業界才會有改善。此外，蕭倩文表示全港每日有2000多個搭棚工程，明白勞工處巡查有難度，她鼓勵勞工處加快推出懸空式棚架為必須呈報的工程，棚架搭建前要向處方呈報，讓處方掌握資料，隨時作出巡查。

▼11月5日案發現場



消防升起雲梯救起事主。（讀者Brian提供）

工權會總幹事蕭倩文昨日接受訪問時表示，據初步了解，現場事前完成一個窗戶維修工程，事主早上懷疑在11樓拆棚架時，連人帶狗臂架跌下。消息指，事主疑將安全帶扣在狗臂架上，其後疑打算走往別處，解下安全扣後突連同狗臂架一同墮樓。

警方在昨午約2時07分接報，一名男子在馬頭角道40號一棚架工作時，懷疑從棚架墮落簷篷，陷入昏迷。消防升起雲梯救下事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治。警方列作工業意外調查。