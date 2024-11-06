涉兜售CHANEL時裝展假門票　4內地男女被捕　13人被騙近$10萬

將軍澳警區昨日（5日）晚上接獲一時裝展主辦方報案，指有人於時裝展會場附近售賣懷疑偽造入場證。據悉，該時裝展為CHANEL香港時裝展。警方隨即展開調查，在行動中，共檢獲11張懷疑偽造入場證，並於會場附近拘捕兩男兩女內地人（35至40歲），他們涉嫌「以欺詐手段取得財產」，現正被扣留調查。據了解，所有被捕人均持雙程證到港。



據了解，13名受害者當中兩人為大學生、11人為內地旅客，他們日前在內地內地交易平台，發現有人以3,500至14,400元人民幣，出售涉事時裝展的入場證，受害人遂合共存入88,600元人民幣（96,000港元）約到5名涉案人士的WeChat戶口，之後被指示向另外4人領證。

CHANEL香港時裝展獲韓星G-Dragon等人撐場。(葉志明 攝)

惟受害者領證後嘗試入場時，被時裝展保安告知入場證為偽冒，受害者於是報警求助。警方其後拘捕4名內地男女，據知他們聲稱不知道入場證是假的；而收款的5人只肯退回52,400元人民幣予受害人，該5人正被警方通緝。案件交由將軍澳警區重案組第一隊跟進。

本年Chanel香港時裝展會場為香港知專設計學院（HKDI）。（資料圖片）

翻查資料，本年CHANEL香港時裝展會場為香港知專設計學院（HKDI）。

案件交由將軍澳警區跟進。（資料圖片）

警方強調，欺詐罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。