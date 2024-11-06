壁屋懲教員遇襲︱警押一男回現場重組案情　多5人被捕共13人落網

壁屋監獄一名一級懲教助理上周五（1日）下班後，在監獄對開小巴站，被3名男子埋伏施襲，懲教助理骨折受傷送院。警方繼早前拘捕8名涉案黑幫男子後，今日（6日）再表示拘捕多5人，其中3人疑直接參與事件、2人疑曾協助罪犯案發後提供藏身之處。現時累計13人落網，分別涉嫌「有意圖傷人」及「協助罪犯」，當中3人已被提堂起訴，稍後有多2人會被起訴。



另外，警方今午帶同一名當時疑為施襲者的男疑犯，回到事發現場重組案情。該疑犯現身時黑布蒙頭，戴上手銬，身上纏有鐵鏈，其間手持白色條狀物體協助重組案情，並有一個黑衣人偶模擬受害者。黑色人偶本來在行人路位置，其後跌出馬路，再被帶回行人路上倒卧，最後疑犯被押上私家車以完成案情重組。



壁屋監獄一名一級懲教助理11月1日在監獄附近遇襲，警方11月6日返回現場重組案情。（羅日昇攝）

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽今日作出跟進簡報指，有組織罪案及三合會調查科，在11月3日至5日期間，一共拘捕多5人，當中3名20歲至29歲男子，分別涉嫌在案發前及期間對受害人施襲，或涉及駕車載兇徒去現場、策劃襲擊的計劃。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽作跟進簡報。（羅日昇攝）

除此之外，警方亦拘捕了一名29歲女子和一名51歲男子，他們分別涉嫌為其他被捕人提供藏身之處，以逃避警方追捕，所以被警方以「協助罪犯」的罪名拘捕 。

黃宇徽表示，5名新增被捕人當中，一名男子已經被落案起訴；其餘4人正在扣查，當中最少還有兩人將會被落案起訴。換言之，至今被捕的合共13人當中，3人已經被落案起訴和提堂，另有最少兩人稍後會被落案起訴。

一名疑為當時施襲者的疑犯被帶回現場。（羅日昇攝）

警方相信案中仍有人在逃，搜捕行動仍然繼續。警方警告，有意圖傷人罪最高刑罰是終身監禁，協助罪犯罪最高刑罰則是10年監禁，呼籲市民切勿以身試法。

▼壁屋懲教員遇襲．11月6日案情重組現場▼



警員將白色條狀物體遞給疑犯協助重組案情，並有一個黑衣人偶模擬受害者。（羅日昇攝）

其後，探員將黑色人偶從行人路搬出馬路。（羅日昇攝）

黑色人偶被搬上行人路。（羅日昇攝）

疑犯手持白色條狀物，之後被帶上私家車，案情重組完結。（羅日昇攝）

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早前有消息稱，案件疑與事主的工作有關。據悉一名有新義安背景的男囚犯，懷疑在獄中對事主感不滿，因此暗中策劃案件，並「吹雞」點相，指示同黨在監獄外守候施襲。

11月1日，一名懲教署職員在壁屋監獄外遇襲，送往聯合醫院治理後被送到病房留醫。（梁偉權攝）

警方上周六（2日）拘捕8名本地男子（16至37歲），全部有黑社會背景，涉嫌串謀傷人。據悉，警方正調查是否有人從監獄內部指示犯案，或是否涉及受害人在職場上與被捕人的私人糾紛。警方亦懷疑兇徒掌握受害人的生活習慣及出入時間，因此提早在現場守候伺機犯案。

消息指，3名兇徒手持兇器並不是利刀，而是長條型亞加力膠條。除了在現場有份指揮、施襲及開車接應的4名男子外，其餘被捕人則為策劃犯案或以任何方式協助。

3名蒙面男子襲擊一級懲教助理

上周五案發後，現場遺有滴滴血迹，警方封鎖調查，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）人員到場。警方曾展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。事發在西貢清水灣道壁屋監獄對開，11月1日中午，一名駐守上址的一級懲教助理，下班後經過行人天橋過馬路，在巴士站等候巴士時，一輛套上假牌的私家車駛至，停在其5米外，3名蒙面男子手持長條硬物，衝向及襲擊該名懲教助理。約10秒後，3名兇徒登上同一輛私家車逃去無蹤。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

受害人頭部、上肢有6處約5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折，正在留院接受治療，情況穩定。3名兇徒逃走期間，另撞到一對母女（33歲及2歲），兩人受輕傷，經治療後同日出院。

同日，有組織罪案及三合會調查科接手調查，並在全港多區展開一連串拘捕行動，以涉嫌「串謀傷人」罪拘捕8名本地男子 ，包括一名在案發現場指揮的男子，以及7名同黨。被捕人年齡介乎16至37歲，全部有黑社會背景，大部分報稱無業或任職散工。8人全部被扣留調查，部分人稍後將被落案起訴，有關追捕行動仍然進行中。

懲教署署長黃國興周日（3日）早上11時到聯合醫院探望遇襲受傷的懲教職員，會見傳媒時表示嚴厲譴責兇徒的暴力行為，強調絕不畏懼任何暴力威嚇，強調懲教署每一位同事是專業的執法者，將繼續堅守工作崗位並依法辦事。

▼壁屋懲教員遇襲．11月1日案發現場▼



一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

11月1日，事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（翁鈺輝攝）