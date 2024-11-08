入境處與警方全港反黑工　4日拘31人　包括6僱主

入境事務處一連4日（4至7日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」、「捷足行動」、「光影行動」和「曙光行動」，及聯同香港警務處執行的「權能者行動」及「風沙行動」，合共拘捕31人，包括19名懷疑非法勞工、6名涉嫌聘用非法勞工的僱主、兩名涉嫌協助及教唆者及4名非法入境者。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了61個目標地點，包括飲品店、按摩店、住宅大廈及餐廳，共拘捕5男10女懷疑非法勞工（31至58歲）、2男3女涉嫌聘用非法勞工的僱主（25至54歲），以及兩名涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件的女子（44及63歲）。被捕黑工當中，一男一女亦同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證

於「權能者行動」中，執法人員於新界北區搜查了78個目標地點，共拘捕2男2女懷疑非法勞工（40及65歲），當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書。另有一名涉嫌聘用非法勞工的女僱主（43歲）及4名非法入境男子（39至69歲）被捕。

行動中，合共拘捕31人，包括19名懷疑非法勞工、6名涉嫌聘用非法勞工的僱主、兩名涉嫌協助及教唆者及4名非法入境者。（入境處提供）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人同樣是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。