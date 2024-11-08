旺角男子離奇墮斃　警再拘2男1女涉曾向事主施襲　累計4人被捕

旺角登打士街離奇墮斃案再揭內情。周四（7日）一名41歲姓關男子在恆威商業中心離奇墮樓，當場斃命。有人在墮樓前曾報警求助，指遭人追趕。續昨日拘捕一名涉案42歲姓何男子後，警方再拘捕多3名男女（年齡介乎26至33歲），累計4人被捕。



警方相信，該4名被捕人懷疑於昨日在上址一單位襲擊事主。事主其後逃走至上址一天台並從高處墮下後身亡。



旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，仵工到場舁走死者遺體。（羅日昇攝）

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事發於周四（7日）上午10時43分，警方接獲一名男子報案，稱自己被人追趕，逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台，其後懷疑墮樓，跌穿簷篷，倒臥在平台位置。救援人員到場證實他當場死亡。

西九龍反三合會行動組人員於案發後調查發現，在上址一單位內發現打鬥痕跡，同日拘捕一名42歲姓何男子，涉嫌串謀傷人。警方同日晚上在屯門區再拘捕2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26至33歲，涉嫌「傷人」。案件至今共有4人被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

現場消息指，懷疑有人向41歲姓關死者追討款項，其後發生墮樓事件，當場斃命。死者遺體其後由仵工舁走。警方在案發當日封鎖現場搜證，從大廈內檢走5部釣魚機。探員則帶同一名男子重回現場協助調查。家屬今日（8日）由反黑組探員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。

探員陪同死者的父母辦理認屍手續。（黃學潤攝）

死者的父母認屍後離開殮房，表示好少見到兒子。（黃學潤攝）

警方接獲一名男子報案，指自己正被人追趕，並逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台位置，其後該名男子墮樓。（翁鈺輝攝）

現場是旺角登打士街36號恆威商業中心。（鄭嘉惠攝）